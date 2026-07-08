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FOTOS

L'Anoia, en cendres després de l'incendi de Carme

Societat

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de juliol de 2026 a les 07:50
Actualitzat el 08 de juliol de 2026 a les 07:54

Cendra. Es miri on es miri, a l'Anoia hi ha cendra després de cremar durant dies. El foc ja està estabilitzat i els Bombers preveuen controlar-lo aquest dimecres, però la comarca trigarà a recuperar la normalitat i, en tot cas, no oblidarà aquest episodi traumàtic per a molts veïns i treballadors. Les imatges de l'endemà de les flames així ho demostren.

Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
Hugo Fernández
  • L'Anoia, en cendres per l'incendi de Carme -
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