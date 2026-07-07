La situació de màxima complexitat pels incendis s'allargarà almenys fins a finals de setmana

Catalunya viu sota una onada d'incendis que preocupa i els Bombers treballen per intentar estabilitzar-los, primer, i controlar-los, després. No ho tindran fàcil, i la situació de màxima complexitat s'allargarà encara més dies, fins a finals de setmana. En plena onada de calor, baixa humitat i boscos mal gestionats, el context facilita aquests focs i és "molt desfavorable" per apagar-los. A això s'hi suma un dels majors temors dels equips d'emergències: la simultaneïtat de focs. Només dilluns n'hi va haver 65 a Catalunya. Per això, des del Govern es demana "prudència" i seguir les recomanacions de les autoritats, també pel que fa a confinaments. "La complexitat s'allargarà fins dijous o divendres", ha explicat la portaveu, Sílvia Paneque.
Els consellers Albert Dalmau i la mateixa Paneque traslladaran els grups parlamentari en una reunió aquesta tarda la necessitat d'avançar cap a un “canvi de mentalitat” i un “canvi de paradigma” en la gestió dels boscos, i demanar-los “acompanyament” en aquesta tasca. “La transformació no serà ni ràpid ni fàcil, són molts anys d'acumulació de massa forestal i no la netejarem d'avui per demà”, ha advertit Paneque. Des del Govern sostenen que el repte ja no és evitar incendis -és pràcticament impossible, tenint en compte les condicions climàtiques i la situació dels boscos-, sinó que cal “minimitzar” que els incendis “es converteixin en episodis fora de capacitat d'extinció”. En aquest sentit, l'estratègia passa per “tallar la continuïtat” de la massa forestal.
La situació aquest dimarts al migdia és la següent:
- Incendi de Sentmenat: continua actiu, amb confinaments a Castellar del Vallès, Caldes de Montbui i Sentmenat. Complexitat per focs secundaris, que compliquen tasques de control i acotament.
- Incendi de l'Anoia: s'ha evitat el salt de la C15 i els Bombers han informat que s'ha pogut estabilitzar aquest matí
- Incendi d'Artesa de Segre: controlat dilluns al vespre, preocupa poc.
- Incendi de les Gavarres: acotament al flanc dret, s'espera donar-lo per controlat en les pròximes hores.
Més calor, menys pluja i boscos mal gestionats
La situació, com ha definit la consellera Núria Parlon des del centre de coordinació dels Bombers, és un "còctel explosiu". Es combina el canvi climàtic, un increment de temperatures que afecta sobretot la conca de la Mediterrània, una disminució de la pluviometria, i la deixadesa dels boscos provocada en part per un abandonament del territori, dels camps de conreu i de les pastures. Tot plegat fa que els incendis, habituals en països com Catalunya, tinguin un potencial molt més gran. "La ciutadania ha de prendre consciència de la situació, molta prudència i seguir fil per randa les instruccions", ha dit, en relació per exemples a les ordres de confinament que cada cop són més habituals per aquestes dates.
Les dades, traslladades aquest dimarts pel Govern, retraten la situació:
- Increment de temperatures més accentuat a Catalunya: 1,4º de mitjana a l'entorn europeu i 2º a Catalunya.
- Cada deu anys, la temperatura puja 0,27º a Catalunya, però a l'estiu ho fa 0,4º.
- Més nits tropicals: 39 més respecte els últims 76 anys
- Més onades de calor: cinc més de mitjana respecte els últims 76 anys
- Segon juny més càlid des que hi ha registres
- Menys pluges: disminució del 4,4% en deu anys
A això s'hi suma la situació dels boscos. "Hi ha més superfície forestal, cada vegada més densa, més continua i menys gestionada", ha indicat Paneque. Només un terç dels boscos té gestió planificada, segons ha apuntat la portaveu.