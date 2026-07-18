Controlat l'incendi a la Noguera que ha afectat 15 hectàrees

Els Bombers de la Generalitat ja donen per controlat l'incendi a una zona de conreus a la Baronia de Rialb, a la Noguera, ha mobilitzat els Bombers aquest dissabte a la tarda. El foc ha mobilitzat 44 dotacions del cos d'emergències, de les quals 36 són terrestres i vuit són mitjans aeris.
L’avís ha arribat poc després d’un quart de quatre de la tarda. El foc ha començat a zona de cultius i els efectius han centrat els esforços al cap de l’incendi amb l’objectiu que no es propagués cap a la zona del Barranc de Cornudella, ja que en aquest cas hauria tingut força potencial. Els efectius han pogut aturar l’evolució del foc quan anava en descendent.
Segons els Agents Rurals, aquest incendi ha afectat una superfície d’unes 15 hectàrees, segons dades provisionals, de les quals el 89% han estat agrícoles i un 11% forestal. Pel que fa a la causa, el cos treballa amb la hipòtesi que s’hagi declarat pels treballs amb una màquina agrícola.
El Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat aquest dissabte en nivell 4, extrem, en 21 municipis de set comarques aquest dissabte. Els Agents Rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis de 17 comarques, i es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell-Marmellar.
Un incendi simultani a Tarragona
Els Bombers també treballen aquest dissabte a un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà, on s'ha declarat un incendi en un camp de rostolls. El foc ha agafat massa forestal en ascendent, cap a un turó, i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d’aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les taques d’extinció, perquè el foc no corre tan de pressa.