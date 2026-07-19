El temps de dilluns: sol a tota Catalunya i 8 comarques en avís per calor

D'acord amb la tònica de les darreres setmanes, aquest dilluns 20 de juliol Catalunya viurà una jornada majoritàriament assolellada i estable, amb temperatures que rondaran entre els 20 i els 40 graus de màxima en algunes comarques de Ponent. El cel es mantindrà clar i serè durant la major part de la jornada.
Al migdia i durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, a les zones de muntanya de l'interior del quadrant nord-est i al massís dels Ports. Aquests núvols també deixaran el cel mig ennuvolat al litoral sud. A primera hora del matí, de manera independent, hi haurà alguns bancs d'estrats baixos de núvols a l'extrem sud del litoral i en punts de la vall de l'Ebre.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la temperatura mínima es mantindrà semblant o pujarà lleugerament. La màxima variarà poc en general, tot i que augmentarà lleugerament a l'oest del país. Al Pla de Lleida, a l'interior de la vall de l'Ebre i a la conca de Tremp, els termòmetres podran fregar els 40 graus centígrads.
La visibilitat serà bona en general, tot i que hi haurà pols en suspensió, sobretot al sud del país. De matinada també es podran formar algunes boirines en punts del litoral sud i de la vall de l'Ebre.
Avís per calor
El Meteocat manté actius els avisos de perill per calor a vuit comarques de Ponent per a aquest dilluns. En concret, l'avís estarà actiu entre les dotze i les divuit hores de dilluns, i el grau de perill màxim és d'u sobre sis. Aquestes són les comarques afectades:
- Noguera
- Pla d'Urgell
- Segrià
- Les Garrigues
Avís per calor nocturna
D'altra banda, els avisos de perill nocturna calor a quatre comarques més per a aquest dilluns en nivell alt i moderat. L'avís estarà actiu entre la mitjanit i les sis del matí, i el grau de perill màxim és de tres sobre sis. Aquestes són les comarques afectades:
- Baix Camp (Moderat)
- Ribera d'Ebre (Moderat)
- Segrià (Moderat)
- Baix Ebre (Alt)
- Montsià (Alt)