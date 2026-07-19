Dos ofegaments més a Catalunya: un menor i un home gran a Calella i a Castelló d’Empúries

Un nen de 6 anys i un home de 76 han mort ofegats aquest diumenge a la tarda en dos incidents diferents a Calella (Maresme) i Castelló d'Empúries (Alt Empordà). Les víctimes eleven a 12 els morts a les platges catalanes i a 7 els ofegaments mortals en piscines des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny.
El primer succés ha estat a les 17:55 hores a la piscina d'un hotel de Calella, on un menor de 6 anys ha mort ofegat. El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís poc abans de les sis de la tarda i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha mobilitzat quatre ambulàncies i un equip de psicòlegs. Els Mossos d'Esquadra hi han enviat quatre patrulles i també s'hi ha desplaçat la Policia Local.
Es tracta de la setena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. En aquest mateix període, una vintena de persones han resultat afectades per ofegaments en piscines de Catalunya, la majoria infants. Durant tota la campanya de bany del 2025 es van registrar quatre morts en piscines, una xifra que enguany ja s'ha superat en les primeres setmanes.
Poc després, a les 18:34 hores, el 112 ha rebut un altre avís per un banyista que s'havia desmaiat mentre es banyava a la platja de Castelló d'Empúries. Els socorristes l'han tret de l'aigua i els equips del SEM, que hi han desplaçat tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, li han practicat maniobres de reanimació sense èxit. La víctima era un home de nacionalitat francesa de 76 anys.
En el moment dels fets, a la platja hi havia servei de vigilància i onejava la bandera groga. També s'hi han desplaçat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local. Amb aquesta mort, ja són 12 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, data d'inici oficial de la campanya de bany.
Protecció Civil recorda la necessitat d'extremar les precaucions a platges, piscines i aigües interiors. Entre les principals recomanacions, insisteixen a no deixar mai sols els infants quan són a prop de l'aigua, respectar la senyalització i les indicacions dels serveis de socorrisme, evitar el bany si no es troba bé i avisar immediatament el 112 o els socorristes si s'observa una persona amb dificultats dins l'aigua.