El mapa de la contaminació lumínica a Catalunya

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha publicat el primer mapa de contaminació lumínica de Catalunya elaborat a partir d'un model matemàtic avançat que simula la propagació de la llum artificial.

El treball, emmarcat dins la campanya d’avaluació de la qualitat del cel nocturn 2024, l’ha desenvolupat l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), amb recursos i dades de Transició Ecològica, i amb el suport de l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB), i suposa un pas endavant en l’avaluació i la gestió d’aquest tipus de contaminació ambiental, amb efectes perjudicials per a la biodiversitat, la qualitat del cel nocturn i el descans de les persones.

El mapa abasta per primera vegada tot el territori català amb una resolució d’1 quilòmetre quadrat i s’ha generat, entre altres recursos, mitjançant un model de predicció científica d’alta precisió utilitzat internacionalment. El mapa global de brillantor del cel nocturn ja està disponible i es preveu actualitzar-lo amb dades més precises durant els propers mesos, dins del marc d’un projecte que s’allargarà fins al 2026.

Mapa de la contaminació lumínica

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Els llocs amb més contaminació lumínica

Els resultats mostren que les àrees amb més contaminació lumínica es concentren al litoral català, a les grans ciutats i a les zones industrials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, així com en alguns nuclis rurals amb forta activitat turística, com la Cerdanya, la Seu d’Urgell i a la Vall d'Aran.

Per contra, les zones de l’interior i del Pirineu i Prepirineu, especialment les zones especialment protegides envers la contaminació lumínica, com la zona del Montsec o els Parcs Natural de l’Alt Pirineu i el Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, mantenen un cel nocturn de qualitat excel·lent, amb una contaminació lumínica molt reduïda.

El mapa permet conèixer l’estat del medi natural nocturn de forma extensiva, i està a disposició per a professionals de la conservació de la natura, del disseny de les instal·lacions d’il·luminació exterior i també per a la ciutadania en general. D’aquesta forma es pot conèixer les àrees de millors condicions de cel nocturn per preservar-les i també per gaudir de l’astronomia amateur i la visió de les estrelles.

Projectes en l'horitzó

Transició Ecològica té previst destinar fins al 2028 més de 9 milions d’euros en un altre projecte per reduir l’impacte ambiental de l’enllumenat exterior en espais naturals especialment sensibles a la contaminació lumínica. Aquest projecte es finança a través del Fons Climàtic, alimentat amb el 50% de la recaptació de l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles i el 20% de l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient.