Barcelona activa el dispositiu social per fer front a la calor: en què consisteix?

La temperatura diürna superior als 34 graus i la nocturna més alta de 26 faran que l'Ajuntament de Barcelona activi el dispositiu social per fer front a la calor. La posada en marxa de la fase preventiva per respondre la possible alerta està en funcionament des d'aquest 15 de juny fins al 15 de setembre. Durant aquest període els equips estan a punt per si s'activen alertes específiques de calor i, a més, des d'aquest diumenge es mobilitzen els recursos municipals de prevenció dirigits a la ciutadania en general.

En concret, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona actuarà com a referent d'atenció social en cas que la pujada de les temperatures obligui a elevar l'alerta per avisos de calor intensa. Aquesta operativa està adaptada als criteris establerts per la Generalitat, que entre altres aspectes implica tenir en compte les temperatures diürnes i nocturnes.

Concretament, el dispositiu activa la fase d'alerta si la temperatura diürna supera els 34 graus o si la mínima nocturna no baixa dels 26, entre les dotze i les sis de la matinada. La fase d'emergència, la més extrema, es dispara si la temperatura màxima diürna supera els 36 graus o si la mínima nocturna no baixa dels 28 durant tota la nit.

L'operativa que s'activa per calor excessiva i sostinguda s'adreça a minimitzar els efectes negatius sobre la salut de la població, amb cura especial per les persones en situació de vulnerabilitat: persones grans soles, persones amb algun tipus de discapacitat, nadons i infants, persones amb malalties cròniques o salut mental i persones en situació de sensellarisme.

Ampliació de la xarxa de refugis climàtics

Durant aquesta etapa s'amplia la xarxa de refugis climàtics fins als 400 espais, amb 17 més entre setmana i 21 més els cap de setmana el mes d'agost. Concretament, ara hi ha 46 refugis climàtics més que l'any passat. El que significa una evolució que encara és més rellevant si, per exemple, es recorda que fa tres anys n'hi havia uns 200, la meitat dels actuals.

Així doncs, també es pretén donar atenció especial als barris que concentren més vulnerabilitat davant la calor. A més, per primera vegada, entre mitjans de juny i mitjans de setembre, tots els barris tindran almenys un refugi climàtic. Aquests espais poden ser biblioteques, o casals, o museus, o fins i tot mercats. Segons l'Ajuntament, més d'un 90% de la població té un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant des de casa en qualsevol moment de l'estiu.

Tot això, neix de ja estar vivint les primeres calorades de l'any amb les consegüents nits extremadament calentes, les causants de dormir malament. Al centre de Barcelona cada any ja es produeixen entre 90 i 120 nits tropicals i les dificultats per descansar es multipliquen quan en pics de calor les temperatures no baixen dels 25 °C.