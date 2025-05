Front comú de les associacions de veïns de Vic per evitar el tancament de CAP Vic Nord

Les 14 associacions de veïns de Vic s'han unit contra el tancament del CAP Vic Nord. Una setmana després que Salut anunciés la seva aposta per tancar-lo i construir-ne un de nou al solar de l'antic mercat municipal, aquest divendres un centenar de persones han desafiat la pluja per reclamar que el CAP de la plaça Divina Pastora, al barri dels Caputxins, es mantingui obert sense renunciar a la "construcció urgent" d'un tercer centre, aquest al barri del Sucre.

El portaveu de la Plataforma CAP-Caputxins, Xavier Acín, ha destacat que l'objectiu és aturar el tancament. "El que cal és mobilització ciutadana. Només ho pararem si realment els veïns no ho volen". La Plataforma ha començat a recollir signatures i ja en porta més de 500.

La Plataforma CAP-Caputxins de Vic ha rebut amb "sorpresa" l'anunci de Salut de divendres passat de construir un nou CAP al solar de l'antic mercat municipal i la intenció de tancar l'actual CAP Vic Nord, al barri dels Caputxins. Xavier Acín, creu que "no està tot fet" i que hi ha marge de maniobra. "El marge de maniobra ens l'han retallat amb l'anunci de la setmana passada, però no tot està dat i beneït", ha afirmat.

Acín s'ha mostrat convençut que la mobilització ciutadana serà clau per revertir la decisió. "No es pot governar en contra del que volen els ciutadans", ha assenyalat. És per això que alguns veïns s'han constituït en Plataforma i han iniciat una campanya per recollir signatures. "Estem veient que això és com una taca d'oli i ja està sortint del barri dels Caputxins", ha destacat el portaveu. En pocs dies des de l'inici de la campanya ja han recollit unes 500 signatures.

Des de la Plataforma també han destacat la "confusió" que s'ha generat al voltant de la construcció d'un tercer CAP. "Hi ha molta gent al barri i a la ciutat que no és conscient que la voluntat és tancar el CAP Vic Nord", ha assenyalat Xavier Acín. El portaveu ha dit que el fet que s'hagin aprovat mocions a l'Ajuntament i al Parlament a favor d'un tercer CAP "aparentment donava a entendre que el primer i el segon es mantenien". "No que després tancarien el segon. És una trampa dialèctica", ha criticat.

Per primera vegada, un únic tema ha unit les 14 les associacions de veïns de la ciutat. Durant la concentració que s'ha fet a la plaça Divina Pastora també s'ha llegit un manifest. Les associacions creuen que la ubicació del nou CAP a l'espai de l'antic mercat municipal "no respon a les necessitats reals dels barris ni al model de ciutat" que volen. Critiquen que el govern municipal els hagi dit que comparteixen "el model de proximitat" que defensen els veïns, però atribueixin la decisió de construir un nou CAP al solar de l'antic mercat municipal a una "imposició taxativa de la conselleria sota els arguments de manca de recursos i d'un canvi de model sanitari a nivell de país".

Els veïns no volen que es tanqui el CAP Vic Nord, tampoc el del Remei, i demanen que se n'obri un tercer al barri del Sucre, tal com es recull en les previsions del POUM. També reclamen que s'acabi amb la via dels "fets consumats".

Des de la Plataforma i les diferents associacions de veïns demanen "ser escoltats" i per això volen una reunió amb la consellera de Salut per poder exposar les necessitats dels veïns i que es pugui reconsiderar la decisió. "No podem renunciar a un model millor només per pressa o per resignació", resa el text que tanca el manifest.