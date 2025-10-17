EL CHV i l'Hospital Clínic de Barcelona celebren 15 anys d'aliança estratègica

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i l'Hospital Clínic de Barcelona commemoren 15 anys de col·laboració en el marc d'un acte que ha reunit les direccions i els equips assistencials de les dues institucions per posar en valor una aliança que ha transformat l'accés a l'assistència especialitzada a Osona.
La benvinguda institucional, a càrrec d'Antoni Molas, president del Consorci Hospitalari de Vic, i Gonzalo Tobías Martínez, president de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha servit per destacar la solidesa d'una relació construïda sobre la connexió entre professionals, l'optimització de recursos i una visió estratègica compartida.
Durant més de 15 anys, l'aliança ha permès que milers de pacients de la nostra comarca hagin accedit a serveis d'alta especialització sense la necessitat de grans desplaçaments, rebent una atenció més propera, coordinada i humana.
La jornada de celebració ha subratllat el lideratge institucional i la complicitat professional com a pilars d'aquest èxit. Els equips assistencials han exposat com s'han creat circuits compartits i treballs en xarxa, millorant substancialment la qualitat assistencial.
El director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells, ha destacat que "hem sabut construir una relació sòlida entre equips, compartint coneixement i recursos per fer que l'assistència especialitzada arribi més enllà de Barcelona, amb la mateixa qualitat i humanitat." "La confiança i la voluntat d'oferir el màxim als pacients han estat els pilars d'aquesta col·laboració", ha afegit.
Per la seva banda, la directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic, Rosa Morral, ha afirmat que "la fórmula d'èxit ha estat la generositat per part de les dues institucions i dels professionals que en formen part, i el respecte per l'autonomia i l'aportació de cada centre." Al mateix temps, ha remarcat la importància "d'oferir projectes atractius i continuar treballant plegats amb la mateixa complicitat i compromís."
Un model de referència
La col·laboració entre el CHV i el Clínic no només enforteix l'assistència, sinó que és determinant per impulsar projectes innovadors. Iniciatives com la radioteràpia en xarxa o la farmàcia ambulatòria compartida són exemples clars de com aquesta aliança fomenta activament la recerca i la formació conjunta.
Aquest model, que aposta fermament per l'eficiència, l'equitat i la qualitat, es consolida com un referent dins la Xarxa C-17 i més enllà, contribuint a la vertebració d'un sistema sanitari públic robust.
Entre els reptes futurs hi ha el de continuar innovant i adaptar-se a les necessitats canviants de la població.