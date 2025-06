La millor coca de Sant Joan de xocolata es fa a Osona

Durant la revetlla de Sant Joan, celebrada arreu dels Països Catalans la nit del 23 al 24 de juny i anomenada popularment de diverses maneres, com la nit del foc o de les bruixes, és tradició encendre fogueres, banyar-se al mar a la mitjanit, la pirotècnica i, també, menjar la tradicional coca de Sant Joan.

La més típica és l'elaborada amb pa de pessic i fruita confitada, encara que n'hi ha de diverses classes, com la de massapà, amb llardons o pinyons, de crema pastissera o de nata, entre altres.

També de xocolata. De fet, és precisament una coca feta a Osona amb aquest deliciós producte que s'ha guanyat el títol de la millor coca de Sant Joan de xocolata 2025, en el marc del VII Concurs que busca el millor dolç per a la revetlla. Es tracta de la coca de xocolata feta per l'obrador de la Coca de Folgueroles, ubicat com el seu nom indica al poble de Folgueroles.

Si bé antigament les coques de Sant Joan eren rodones amb un forat al mig, avui solen ser canòniques -fan el doble de llarg que d'ample- i, normalment, s'acompanyen amb cava, encara que en el passat es feia amb vins dolços o rancis. A més de la nit de Sant Joan, també se'n menja per les revetlles de Sant Pere i Sant Jaume.

Les millors coques de Sant Joan 2025

Barcelona s'ha quedat amb dos premis: la pastisseria Morreig, al barri de Gràcia, ha guanyat el premi a millor coca tradicional de fruita i pinyons, i la pastisseria Natcha, a les Corts, el de la millor coca creativa.

El premi de la millor coca de crema i pinyons ha anat a parar a la Fleca Rovira de Santa Agnès de Malanyanes, al Vallès Oriental, mentre que la millor coca de llardons està feta al Forn i Pastisseria el Racó de Granollers.

El veredicte l'ha decidit un jurat format per forners, pastissers i professionals de la gastronomia, juntament amb els guanyadors de les cinc categories de l'edició del 2024. Per prendre una decisió, el jurat ha hagut de valorar diversos detalls: l'aspecte, la textura i la cocció del brioix, l'aroma i el gust.

Tradicions de la revetlla de Sant Joan

El foc és l'element central de la revetlla de Sant Joan. Arreu dels Països Catalans s'encenen fogueres -i s'utilitza pirotècnia- per a celebrar l'inici de l'estiu astronòmic. En la majoria dels casos, per encendre les fogueres s'usa la Flama del Canigó, que cada 23 de juny es renova a dalt del cim de la muntanya que porta el mateix nom per després distribuir-se arreu dels territoris de parla catalana.

Altres tradicions de la nit de Sant Joan són els banys de mitjanit al mar amb l'objectiu de purificar-se i demanar nous desitjos o els rituals màgics, una pràctica relacionada amb l'origen pagà de la festivitat.

Sigui com sigui, la revetlla de Sant Joan és una nit per reunir-se amb la família, les amistats o en alguna de les festes populars que es despleguen arreu dels Països Catalans per celebrar la vida i l'arribada de l'estiu, amb una bona coca per omplir la panxa -de Folgueroles, és clar- i amb ganes de cantar i ballar al voltant de les fogueres.