El bar del Sucre obrirà de manera estable i continuada durant tot l'any

L'Ajuntament de Vic està duent a terme una actuació a la façana del Recinte Firal del Sucre per fer accessible, directament des de l'exterior, al nou espai de bar que s'habilitarà a la planta baixa del pavelló. La intervenció té el propòsit que l'espai de restauració pugui obrir de manera estable i continuada durant tot l'any, més enllà del calendari firal de la ciutat.

Des del consistori expliquen que, la millora, respon a la necessitat detectada a la zona del Sucre, un entorn de la ciutat que concentra molts serveis destinats a la ciutadania que s'ha convertit, també, en un pol d'atracció per empreses i joves emprenedors.

L'Ajuntament vol continuar promovent el Sucre com a zona de fires, congressos i esdeveniments empresarials, però tot i la gran activitat que s'hi realitza, actualment no disposa d'una oferta de restauració suficient que doni resposta al volum de persones que hi treballen o hi passen habitualment.

Amb l'actuació que està realitzant el consistori es facilitarà l'accés directe al bar des de l'exterior del pavelló, a través d'una nova porta a la façana del recinte. L'adaptació reforçarà l'activitat social i de servei de l'espai, i donarà un nou ús a un espai infrautilitzat de l'equipament.

El nou bar funcionarà en règim de concessió administrativa. El setembre del 2025 es donarà a conèixer quin projecte s'ha escollit per gestionar-lo.