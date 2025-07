El Meteocat eleva l'alerta per pluges: 28 comarques, nivell taronja i dos dies

El canvi de temps arriba a Catalunya i ho farà de manera prou extensa i intensa. Això és el que es desprèn de l'última actualització del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que preveu dues jornades amb 28 comarques afectades per pluges i tempestes, a més del nivell taronja en alguns punts del país.

Dimecres, el dia més perillós de pluges

Amb les dades actuals, aquest dimecres serà el dia en què les pluges seran més abundants. A partir de les vuit hores i fins al migdia, l'alerta se situa a la Noguera, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Però des de les 14 hores i fins al vespre, l'avís s'estén a tota la meitat nord del país, inclosa l'àrea de Barcelona, la Catalunya Central i les comarques de Girona.

En aquesta franja horària cal aturar-se en el nivell taronja. El Vallès Oriental, la Selva, Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Moianès, el Lluçanès, el Bages, el Berguedà i el Solsonès formen part d'un avís de nivell quatre sobre sis, la qual cosa es tradueix en una caiguda de 40 litres d'aigua en només trenta minuts. També es poden produir tempestes, i de manera local, fenòmens de temps violent com calamarsa o pedra petita. En algunes d'aquestes comarques, també es poden acumular 100 litres d'aigua en 24 hores.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡️ Dc. 08:00 - Dv. 02:00 h

➡️ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts

➡️ Grau de perill màxim: 🟠 4/6



⏲️Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/x0e0h43WTW — Meteocat (@meteocat) July 22, 2025

Amb l'entrada del vespre, l'escenari canvia de manera important. Si bé l'alerta es manté en nivell groc a la Catalunya Central i l'àrea de Barcelona, recupera el color taronja una mica més al sud. Són el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Camp qui es trobaran en el nivell de quatre sobre sis de perillositat fins a la matinada.

Dijous es manté l'alerta a 12 comarques

L'episodi de pluges va a la baixa de cara a dijous, però encara es manté actiu en 12 comarques. Durant la matinada, els ruixats s'instal·laran al litoral central, des del Maresme al Tarragonès. Durant el matí hi haurà un descans, però a partir de les 14 hores l'avís se situarà a la Selva, la Garrotxa, Osona, el Ripollès, el Lluçanès i el Berguedà. Ja de cara a la nit de dijous, l'alerta torna a canviar d'ubicació i s'instal·la altre cop al litoral central, del Barcelonès al Tarragonès.

Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat

Davant l'episodi previst, Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) davant la previsió de xàfecs intensos. El servei d'emergències de la Generalitat demana extremar les precaucions en la mobilitat i evitar aparcar vehicles en zones inundables o a prop de rieres i torrents, així com no travessar zones negades ni a peu ni amb vehicle.

A casa, es recomana assegurar portes, finestres i objectes exteriors que puguin ser desplaçats pel vent o l’aigua. A més, cal estar informat a través dels canals oficials com el web del Meteocat o les xarxes socials de Protecció Civil per seguir l’evolució del fenomen i les instruccions específiques.