Posen en marxa una explotació de nabius a Sant Vicenç de Torelló

Una parella d'emprenedors ha posat en marxa una explotació de nabius a Sant Vicenç de Torelló, a la finca de Castellvilar. Aquest 2025 és la tercera collita i preveuen una producció d'uns 450 quilos, el doble de quan van començar.

El seu responsable, Joan Girález, explica a l'ACN que és un producte considerat com a "superaliment" amb propietats antiinflamatòries i vitamines. Juntament amb la seva parella, Eva Prat, també han començat a cultivar cafè de forma pionera fora del tròpic, dos cultius que "es complementen molt bé", diuen. La finca ofereix visites guiades per conèixer aquests dos productes.

Castellvilar compta amb 13 hectàrees de terreny i té unes 1.600 plantes de nabius concentrades en una zona d'alzines i roures, sota les condicions climàtiques "més idònies". Joan Girález explica que el nabiu blau que cultiven no és habitual a Catalunya, on hi ha sobretot nabiu vermell silvestre.

Un grapat de nabius cultivats a la finca de Castellvilar, a Sant Vicenç de Torelló.

L.Casademont/ACN

La particularitat de la seva plantació és que inclou un sistema hidropònic que els ajuda a controlar tot el procés. Els seus impulsors asseguren que "no coneixen cap més cas a Catalunya" amb aquestes característiques. "La planta està totalment al bac, amb una bossa de cultiu, on es controlen totes les característiques pròpies del nabiu, amb PH molt àcids", detallen. És una producció ecològica amb plantes que poden quedar-se a la bossa amb terra fins a 14 anys.

La plantació té quatre anys, però les produccions estan creixent any rere any. La primera els va donar 200 quilos i enguany confien superar els 450 quilos: "I el punt àlgid de la planta és a partir dels 7 anys o sigui que encara tenim dos anys i mig més", apunten.

Pel que fa a la maduració, entre que floreix i que es pot collir passen uns tres mesos -ara el juny han començat-. En tenir quatre varietats els permet allargar més la temporada: "És una fruita que madura a poc a poc, és molt fina i amb moltes aromes, que s'ha de cultivar amb una atenció especial", remarquen.

En Joan i l`Eva, els propietaris de la finca de Castellvilar on cultiven nabius i cafè.

L.Casademont/ACN

Venda de proximitat i vistes guiades

Els nabius es poden comprar directament a la finca i, també, es distribuirà a botigues d'alimentació de la zona.

Enguany també han posat en marxa visites guiades perquè el consumidor sàpiga com és el procés i ho vegi en primera persona: "Ens diuen que els agrada molt el paratge, estar aquí al mig del camp, sentir els ocells i menjar la fruita directa de l'arbre".

Cultiu de cafè

La finca es va donar a conèixer l'any passat quan van explicar el seu producte estrella, el cultiu de cafè a aquests mateixos terrenys. Feia més de 16 anys que investigaven tot el procés i s'han convertit en la primera producció cafetera en zones no tropicals ni subtropicals, una experiència inèdita a Catalunya i a la península.

La divulgació és una de les potes principals del projecte, que busca atraure tant a professionals del sector cafeter com al públic general: "Tenim molta demanda de visites, particulars, escoles i també gent d'altres països com Dinamarca o Estats Units", afirma el gerent.

Girález fa més de 20 anys que està al sector del cafè i explica que, quan van posar-ho en marxa, ja van incloure també la plantació del nabiu. "Part dels substrats que utilitzem per als nabius, també els fem servir per al cafè", explica.

Les podes de les plantes es fan servir per regenerar i fer substrats nous per al cafè. Així mateix, les restes de cafè també es reutilitzen per alimentar la terra dels nabius. "Tots dos cultius estan dins la mateixa línia d'acidòfil", afegeix.

La finca és autosuficient energèticament i d'aigua, i també inclou un ramat de cabra blanca de Rasquera, una espècie autòctona de Catalunya en perill d'extinció, que els desbrossa els terrenys.