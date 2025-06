Entre megàlits i poesia: el poble que va veure néixer Verdaguer i que inspira des de fa segles

Osona és un territori farcit de pobles i poblets amb encant per a descobrir. N'hi ha per a tots els gustos i, cada un d'ells, ofereix infinitat de propostes per conèixer cada bonic racó. Entre tots els municipis que pots visitar hi ha Folgueroles, el poble natal de Jacint Verdaguer.

Els mesos de maig i juny és el moment ideal per a descobrir Folgueroles, ja que s'hi celebra la Festa Verdaguer, una proposta farcida de cultura popular i tradició per a commemorar el naixement i la mort del poeta català.

Entre els llocs d'interès que pots visitar a Folgueroles hi ha la Casa Museu Verdaguer, la Font Trobada, ermita de la Damunt, el Casol de Puigcastellet o El Pedró. A continuació, trobaràs una breu descripció d'indrets amb encant de Folgueroles:

Casa Museu Verdaguer

La Casa Museu Verdaguer és la llar del poeta Jacint Verdaguer. En aquest indret convertit en museu s'hi mostren elements i objectes que ens ajuden a entendre i interpretar el llegat del poeta que va posar les bases de la llengua literària de la Catalunya moderna. Situada al número 7 del carrer Major, la casa va ser construïda al segle XVII i, a l'interior, custodia una exposició permanent per explicar la vida i l'obra de Verdaguer.

Casa Museu Verdaguer, a Folgueroles.

Diba

Casol de Puigcastellet

El Casol de Puigcastellet és una fortificació de segle I aC situada a un turó alçat de les Guilleries, en terme municipal de Folgueroles, des d'on es podia controlar la plana de Vic i les terres baixes gironines que segueixen el curs del riu Ter. Va ser utilitzada durant un curt període de temps coincidint amb la conquesta romana. Està formada per un pany de muralla rectilínia amb una torre central adossada i, a l'interior, 11 murs que separaven diferents àmbits destinats a habitatge o magatzems.

Casol de Puigcastellet, a Folgueroles.

Aj. Folgueroles

Ermita de la Damunt

La Damunt és una capella situada en un petit turó de Folgueroles des d'on es pot contemplar el Montseny, el Pirineu i la plana de Vic. L'ermita actual va ser construïda entre els segles XVI i XVIII, encara que la trobem documentada per primera vegada al segle XIII. En aquest bonic espai, Jacint Verdaguer hi situa el seu naixement com a poeta.

Ermita de la Damunt, a Folgueroles.

Aj. Folgueroles

Font Trobada

L'Àrea d'esplai de la font Trobada de Folgueroles és un espai emblemàtic del municipi utilitzat per a l'esbarjo i el lliure. Es tracta d'una zona verda dins d'una finca d'unes tres hectàrees que, des de l'any 2021, és propietat del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

La Font Trobada, a Folgueroles.

El Pedró

El Pedró és un monument modernista construït l'any 1908 a la plaça Verdaguer del municipi per a retre homenatge al poeta. El Pedró és obra de l'arquitecta Josep Maria Pericas i Morros i està esculpit amb pedra de Folgueroles.