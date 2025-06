Vic oferirà un servei d'orientació jurídica en matèria d'habitatge

L'Ajuntament de Vic i el Col·legi d'Advocats de la ciutat han arribat a un acord per oferir un servei d'orientació jurídica per assessorar a la ciutadania en matèria d'arrendaments de temporada, habitacions i infrahabitatges. A través del servei SOJ-Habitatges, els professionals del Col·legi escoltaran, examinaran i assessoraran la ciutadania de manera gratuïta.

Les oficines municipals podran derivar les persones subjectes de ser usuàries del servei al Col·legi d'Advocats de Vic, qui s'encarregarà d'exercir l'assessorament a partir de l'1 de juliol de 2025 i fins al 30 de juny de 2026.

El conveni és fruit d'un acord entre l'equip de govern -format per Junts i Ara Vic- i el grup municipal del PSC, una acció gestada durant les negociacions del pressupost de la ciutat pel 2025, aprovat amb els vots favorables del govern municipal, els socialistes, SOMI i Vic En Comú Podem.

"Els ciutadans podran gaudir d'un assessorament jurídic gratuït en matèria d'habitatge, garantit així els drets de les persones afectades per situacions d'abusos", explica el regidor del PSC, Josep Pou: "Amb voluntat i acord, entre tots podem fer que el consistori mostri consciència social i podem obrir camins per ajudar a solucionar problemes dels ciutadans".

"El nostre objectiu és oferir tots els recursos i eines possibles per facilitar el dia a dia de la ciutadania tant amb els aspectes burocràtics com amb els conflictes que es puguin trobar en matèria d'habitatge", explica la regidora Núria Homs.

Creació d'una comissió mixta

El conveni de col·laboració entre ambdues institucions inclou una clàusula per a la creació d'una comissió mixta formada per integrats de l'Ajuntament i el Col·legi d'Advocats que es reuniran periòdicament per fer el seguiment pertinent.

L'objectiu, detalla Homs, és "poder resoldre dubtes i controvèrsies que sorgeixin i que no es poden preveure tenint en compte el caràcter nou i innovador del servei".

Al mateix temps, l'Ajuntament de Vic requerirà informació al Col·legi per conèixer millor la situació actual de la ciutat, com per exemple, el nombre de consultes ateses, l'exposició i estadística de les diferents casuístiques i la situació dels immobles afectats per arrendaments d'infrahabitatge.