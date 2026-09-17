Troben el cos sense vida d'Andreu Chinchilla, veí de Viladrau molt conegut al poble

Trista notícia per Viladrau. Aquest dimecres, els Bombers han trobat el cos sense vida d'Andreu Chinchilla, un veí del municipi molt conegut al poble.\r\n\r\nEls Bombers l'han localitzat a la zona de Borderiol, després que el mateix Ajuntament, unes hores abans, hagués demanat col·laboració ciutadana per trobar-lo: "Si algun veí o veïna té alguna informació o l'ha vist durant les darreres hores, agrairíem que es posés en contacte amb Alcaldia", deia el missatge difós a través de les xarxes socials oficials del consistori.\r\n\r\n\r\n\r\n😔 Els Bombers acaben de trobar el cos sense vida de l’Andreu Chinchilla a la zona de Borderiol.\r\n\r\n🙏🏻 Volem agrair sincerament la tasca i la col·laboració dels bombers i serveis d’emergència, vigilant i brigada municipal i de tots els veïns/es que ens heu ofert la vostra ajuda\r\n\r\n👇🏻 pic.twitter.com/wLrkRZZIhY\r\n— Ajuntament Viladrau (@AjViladrau) September 16, 2026\r\n\r\n\r\n\r\nLa notícia ha commocionat el poble. El mateix Ajuntament de Viladrau ha enviat un missatge de condol per la pèrdua de Chinchilla, al qual s'hi ha sumat veïns i veïnes del municipi, a on l'Andreu era molt conegut i estimat.\r\n