La gerent d'Osonament, Mercè Generó, es jubila. La substituirà en el càrrec Montse Blasco. L'entitat ho ha anunciat a través d'un comunicat institucional i ha detallat que el relleu es farà efectiu durant la celebració del Patronat del pròxim 15 de setembre.
Des d'Osonament agreixen el compromís i la dedicació de Generó i puntualitzen que "la jubilació no posa punt final al seu vincle amb l'entitat". D'aquesta manera, la fins ara gerent d'Osonament s'incorporarà al Patronat de l'entitat i continuarà vinculada a Areté.
Mercè Generó va incorporar-se al Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona el 1979, el mateix any que va inaugurar-se el centre, i va assumir-ne la gerència dos anys després, el 1981. Des de l'entitat destaquen que "ha estat una figura clau en la transformació i consolidació d'un projecte que avui compta amb més de 100 professionals i acompanya a més d'un miler de persones cada any". En aquesta línia, reivindiquen la seva trajectòria, que "ha contribuït a consolidar a Osona i el Lluçanès un model d'atenció comunitària pioner a Catalunya, amb una mirada centrada en la persona, la defensa dels drets i la inclusió social".
Montse Blasco assumirà la direcció d'Osonament
Montse Blasco ha estat la persona escollida per prendre el relleu a Generó. Segons l'entitat, n'assumirà la direcció "aportant una àmplia experiència en models d'atenció integrada social i sanitària i una mirada centrada en la persona i el seu projecte de vida".
Per a tot plegat, Osonament celebrarà el pròxim 2 d'octubre un acte al Paranimf de la UVic-UCC per reconèixer la trajectòria de Mercè Generó i donar la benvinguda a la nova gerència.