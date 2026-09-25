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La tardor s'obre pas a Osona i el Lluçanès després d'un estiu de molta calor

Societat

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Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 12:30
Actualitzat el 25 de setembre de 2026 a les 12:31

Els darrers compassos del setembre porten a l'entrada de la tardor astronòmica. Aquest dimecres hem deixat oficialment enrere un estiu marcat per la calor i, també, per un dels fenòmens naturals més excepcionals i màgics: l'eclipsi solar del passat 12 d'agost.

La tònica dels últims mesos han estat les onades de calor -alguns municipis d'Osona i el Lluçanès han arribat als 40 graus-, mentre que les darreres setmanes d'agost i principis de setembre les temperatures -encara que altes- s'han anat normalitzant. També han arribat les pluges, sovint en forma de tempestes i fenòmens meteorològics violents com les pedregades o fortes ratxes de vent.

Aquest dimecres hem entrat a la tardor astronòmica, un inici de temporada amb temperatures una mica per sobre l'habitual i, de moment, amb pocs bolets. També hem deixat enrere dies de gresca i xerinola amb les festes majors bategant arreu de les nostres comarques o el ritme del Mercat de Música Viva de Vic.

A continuació, un recull d'imatges de les darreres setmanes d'agost i setembre a Osona i el Lluçanès captades per l'objectiu del fotògraf osonenc Emili Vilamala.

  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès:
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: la Via Làctia vista des de Sant Bartomeu del Grau.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: albada a la Guixa.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: arriba la pluja a Vic, agost de 2026.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: posta de sol i ermita de Sant Sebastià.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès:
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: la negror de la tempesta des de Calldetenes.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: plaça Major de Vic l`últim dia de l`agost 2026.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: la pluja amenaça les Masies de Roda, agost del 2026.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: la lluna i l`ermita de Sant Sebastià.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: sol i núvols a la ciutat de Vic.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: espectre de Brocken al pantà de Sau.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: havaneres a Sant Bartomeu del Grau.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: les cigonyes marxen cap al sud tot passant per la Gleva.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: correfoc del barri del Remei de Vic.
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès:
  • Els darrers compassos de l`estiu a Osona i el Lluçanès: boira a les cingleres de Tavertet.
Emili Vilamala
  • Els darrers compassos de l'estiu a Osona i el Lluçanès: -
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