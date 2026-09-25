La tardor s'obre pas a Osona i el Lluçanès després d'un estiu de molta calor

Els darrers compassos del setembre porten a l'entrada de la tardor astronòmica. Aquest dimecres hem deixat oficialment enrere un estiu marcat per la calor i, també, per un dels fenòmens naturals més excepcionals i màgics: l'eclipsi solar del passat 12 d'agost.
La tònica dels últims mesos han estat les onades de calor -alguns municipis d'Osona i el Lluçanès han arribat als 40 graus-, mentre que les darreres setmanes d'agost i principis de setembre les temperatures -encara que altes- s'han anat normalitzant. També han arribat les pluges, sovint en forma de tempestes i fenòmens meteorològics violents com les pedregades o fortes ratxes de vent.
Aquest dimecres hem entrat a la tardor astronòmica, un inici de temporada amb temperatures una mica per sobre l'habitual i, de moment, amb pocs bolets. També hem deixat enrere dies de gresca i xerinola amb les festes majors bategant arreu de les nostres comarques o el ritme del Mercat de Música Viva de Vic.
A continuació, un recull d'imatges de les darreres setmanes d'agost i setembre a Osona i el Lluçanès captades per l'objectiu del fotògraf osonenc Emili Vilamala.