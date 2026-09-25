Tona decideix on invertir 81.000 euros amb els pressupostos participatius

"A Tona, tothom participa". Amb aquestes paraules començava la roda de premsa de presentació dels pressupostos participatius de Tona el regidor de Participació, Guiu Grau. El poble té en marxa tres processos participatius simultanis perquè infants, joves i la població en general pugui decidir on invertir un total de 81.000 euros dels comptes municipals del pròxim any. Es tracta de La Pepi -els pressupostos participatius infantils-, Ancrea –els pressupostos participatius juvenils- i les iniciatives obertes a tota la ciutadania.
Guiu Grau detallava que els tres processos "tenen sinergies entre ells" i algunes fases de participació coincideixen en el temps o comparteixen espais. En el marc dels pressupostos participatius de l'any passat, l'Ajuntament va batre rècords de participació i enguany esperen consolidar la tendència: "Tona és un municipi pioner en participació ciutadana", apuntava el regidor.
Pel que fa a La Pepi, els infants de 5 a 13 anys poden escollir activitats per desplegar al municipi. Es poden fer tantes propostes com es vulgui amb la premissa que han de ser iniciatives que facin referència a activitats o tallers que beneficiïn el conjunt dels infants de Tona. S'hi destinaran 6.000 euros del pressupost municipal del 2027. Durant el mes d'octubre es poden presentar iniciatives, mentre que el Consell d'Infants escollirà les propostes guanyadores el dissabte 19 de desembre.
"L'any passat, els pressupostos participatius infantils van anar molt bé, vam tenir molta participació i moltes propostes. Esperem que enguany ens vagi igual o millor", explicaven l'Aran Parra i l'Aran Garriga, del Consell d'Infants de Tona.
En referència als pressupostos participatius juvenils, l'Ancrea, són una eina d'apoderament pels joves de Tona, els quals poden decidir quines activitats o inversions volen fer realitat al poble. El 2027, Ancrea celebra la 5a edició i es dotarà amb 25.000 euros del pressupost de Joventut -15.000 per activitats i 10.000 per inversions-. Poden participar-hi joves d'entre 12 i 35 anys: durant la primavera va dur-se a terme la fase de recollida de propostes i, aquest dissabte 26 de setembre tindrà lloc l'Assemblea de votació, que culminarà amb un sopar i els concerts de Maria Jaume i La Ludwig Band.
"És un model d'èxit i, l'edició passada, va ser la més participada de la història d'Ancrea", detallava Nil Nogué, tècnic de Joventut de Tona. Enguany, un total de 32 propostes -21 activitats i tres inversions-, han passat els filtres per arribar a la fase final de votació.
Pel que fa als Pressupostos Participatius dirigits a la població en general, la ciutadania podrà decidir on destinar 50.000 euros de les arques municipals. D'abril a maig va realitzar-se la fase de recollida de propostes: van presentar un total de 59 iniciatives, de les quals els serveis tècnics n'han avalat 30 "principalment perquè superen el pressupost assignat, perquè ja estan incloses en el pressupost municipal ordinari", detallava Sílvia Font, tècnica de Participació de Tona. Del 16 d'octubre al 16 de novembre es durà a terme la fase de votacions: poden participar-hi totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi, de forma telemàtica o presencial. Cal tenir en compte que hi ha dues categories: activitats amb 5.000 euros de pressupost i la categoria general amb 45.000 euros.
Com a novetat, Guiu Grau revelava que, al novembre, s'estrenarà una nova web municipal i una aplicació mòbil que facilitarà la participació ciutadana en aquests tipus de processos.