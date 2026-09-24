Denuncien un camioner a Osona per 17 infraccions relacionades amb els temps de conducció i descans

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un camioner per 17 infraccions relacionades amb els temps de descans i conducció. En concret, l'han enxampat a la C-25 al seu pas per Osona.\r\n\r\nEl total de les multes és de 17.226 euros, tal com detalla la policia catalana, que adverteix que "respectar els períodes de descans és clau per prevenir accident i garantir una mobilitat segura".\r\n\r\n\r\n\r\n🚛 Denunciem un camioner a la C-25, a Osona, per 17 infraccions relacionades amb els temps de conducció i descans. L'import total de les denúncies és de 17.226 €.\r\n\r\nRespectar els períodes de descans és clau per prevenir accidents i garantir una mobilitat segura. pic.twitter.com/wzCd1owVpa\r\n— Mossos (@mossos) September 24, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n