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Denuncien un camioner a Osona per 17 infraccions relacionades amb els temps de conducció i descans

Societat

L'import total de les denúncies és de 17.226 euros

  • Denuncien un camioner per 17 infraccions relacionades amb els temps de descans i conducció. -

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Publicat el 24 de setembre de 2026 a les 14:07

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un camioner per 17 infraccions relacionades amb els temps de descans i conducció. En concret, l'han enxampat a la C-25 al seu pas per Osona.

El total de les multes és de 17.226 euros, tal com detalla la policia catalana, que adverteix que "respectar els períodes de descans és clau per prevenir accident i garantir una mobilitat segura".

 

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