Eduard Robles deixa l'acta de regidor de Manlleu: «Se m'ha acabat la bateria»

El regidor de Manlleu, Eduard Robles (ERC), renuncia al càrrec. Ho ha anunciat aquesta setmana en el marc del ple de l'Ajuntament corresponent al mes de setembre: "Se m'ha acabat la bateria", explicava.
Robles deia que ha estat una decisió per "motius múltiples, reflexionats i compartits amb la gent més pròxima", i encara que subratllava que continua "compromès amb el projecte" d'ERC, també admetia que "no em queda res de nou per aportar" en la seva responsabilitat actual com a membre de l'equip de govern.
"He tingut la sort de viure la política municipal des del govern i des de l'oposició", apuntava Robles, qui ha format part del consistori durant els darrers set anys. D'aquest període en recorda, especialment, quan el 2019 se li va encomanar capitanejar la regidoria d'Hisenda, l'aprovació del Pla Local de Joventut o frases com "el pressupost és una eina viva", deia amb humor.
Al mateix temps, el regidor també expressava la seva decepció per no haver pogut avançar "en un projecte cabdal com l'equipament juvenil" o de la municipalització del servei d'aigua: "Marxo sense haver avançat tot el que m'hagués agradat". Robles també recordava la gestió de la pandèmia –"Va ser una autèntica bestiesa"- o de crisis de tota mena: "Ho hem fet la millor manera que hem sabut".
Al mateix temps, el fins ara regidor d'ERC reflexionava sobre el seu pas per l'Ajuntament en l'àmbit personal: "Ha estat molt positiu", deia. En aquesta línia, detallava que li ha permès conèixer moltes persones i "maneres de pensar molt diverses".
Robles també posava sobre la taula la seva preocupació per a la desafecció política: "Que governin uns o altres té una incidència enorme en els serveis que reben, en el model de ciutat que construïm i en la qualitat de vida de la nostra gent". En aquesta línia, i amb l'horitzó de les eleccions municipals del maig del 2027, animava a la ciutadania a implicar-se en la política municipal "i participar de la vida de la ciutat".
Eduard Robles admetia que li queda l'espina de "no haver sabut fer prou contra els discursos d'odi que inunden la societat actual" i reconeixia que "és un dels motius pels quals se m'ha buidat la bateria".
Des d'Ara Gent de Manlleu agraïen la dedicació de Robles al consistori i "el pas valent de reconèixer que se t'han acabat les piles, és un gest d'honorabilitat". Des de la CUP l'emplaçaven a trobar-se "als carrers i a les places gaudint i reivindicant el millor pel nostre poble". Els socialistes lloaven "l'esperit dialogant que sempre has tingut".
"Tant de bo, en política, hi hagués més persones com tu", deia la portaveu d'ERC Manlleu, Eva Font: "Han estat molts anys de lluites compartides". Des de Junts també agraïen el compromís de Robles. L'alcalde Manlleu, Arnau Rovira, l'acomiadava posant en valor la darrera etapa del mandat –en la qual Junts i ERC governen plegats la vila- i el seu "tarannà": "Perdem un gran regidor".
Eduard Robles va entrar a l'Ajuntament l'any 2019, i en els comicis d'aquell mateix any, entrava a formar part del govern municipal de la mà de l'exalcalde republicà Àlex Garrido, liderant les regidories de Serveis Econòmics o Joventut. A les eleccions municipals del 2023 era el número dos de la llista d'ERC i, malgrat la patacada que van patir els republicans, va entrar a formar part de la corporació municipal a l'oposició i, més tard, com a part de l'equip de govern fruit del pacte entre Junts i ERC.