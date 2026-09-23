Desnonen una família amb infants dels pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic

Tal com denunciaven diversos col·lectius fa unes setmanes, s'ha executat el primer desnonament d'una de les famílies dels blocs de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. El llançament s'ha efectuat aquest dimecres al matí i, malgrat la pressió social que hi havia al carrer, la comitiva judicial ha entrat a l'immoble. Alguns concentrats -activistes de la PAH i de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i el Lluçanès- han intentat evitar-ho sense èxit.
Les persones desnonades són una família amb tres menors -que abans vivia al carrer-, a les quals se'ls ha donat tres hores per recollir les pertinences. Els afectats viuen en un dels 76 pisos propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha una desena més de famílies afectades -sumen unes 60 persones, la meitat menors- i algunes ja han rebut la carta amb l'ordre de desnonament.
A la família desnonada avui, tal com ha detallat la regidora d'Habitatge i Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic, Núria Homs, se'ls donarà una alternativa habitacional "temporal", encara que també ha recordat que la titularitat dels immobles i qui efectua el desnonament és la Generalitat de Catalunya.
La família desnonada aquest dimecres està formada per una parella i tres menors d'edat. Segons ha explicat Arnau Padrós, treballador del Casal Claret de Vic, es tracta d'una família "que fa pocs anys que viu a la ciutat" i que està en una situació "d'extrema vulnerabilitat", ja que es troba en procés "d'arrelament". Padrós ha denunciat que els afectats no han tingut accés a la justícia gratuïta ni tampoc a la taula d'emergència perquè estan "en procés de regularització".
Els activistes han explicat que entre els afectats hi ha dues tipologies de famílies. Algunes que van ocupar els habitatges després que els adquirís l'Agència de l'Habitatge de Catalunya -és el cas del desnonament d'aquest dimecres- i d'altres que ja hi residien abans que els comprés la Generalitat.
Clara Cusó, de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès, ha detallat que demanen sortides diferents per a cadascun dels casos.
D'una banda, per a les famílies com la desnonada aquest dimecres, que "es troben en situació de sensellarisme", reclamen que se les "reallotgi en un recurs d'emergència". "A Vic aquest any s'ha tancat l'alberg municipal i sabem que cada cop hi ha menys recursos d'aquestes característiques, però el que no pot ser és que s'ofereixi tres nits d'hostal per aquestes famílies", ha lamentat.
D'altra banda, per a les famílies que ja residien als pisos abans que els adquirís la Generalitat i que van deixar de pagar per motius diversos, Cusó ha reclamat que aquestes persones puguin acollir-se a un lloguer social i es puguin quedar als habitatges.
Hi haurà ampliació.