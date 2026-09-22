El Centre BETA s'incorpora a la xarxa de centres de recerca d'excel·lència de Catalunya

Des d'aquest dilluns, el Centre Tecnològic BETA vinculat a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya forma part, oficialment, de la xarxa de centres de recerca d'excel·lència de Catalunya (CERCA). Ho anunciava la consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, des del Paranimf de la UVic-UCC, juntament amb la rectora Marta Otero; la primera tinent d'alcalde de la ciutat, Bet Piella; i el director del Centre BETA, Sergio Ponsá.
La incorporació a la CERCA suposa un reconeixement a la trajectòria del centre que, des de la seva fundació l'any 2014, és un referent en àmbits clau com la sostenibilitat, la bioeconomia circular, els sistemes agroalimentaris o la gestió ambiental.
Al mateix temps, el Govern català invertirà 800.000 euros al centre vinculat a la UVic-UCC amb l'objectiu de dotar-lo de "noves capacitats científiques i tecnològiques per accelerar la transició ecològica i digital dels territoris rurals", destacava la consellera.
Per la seva banda, la nova rectora de la universitat, Marta Otero, apuntava que la integració del Centre BETA al sistema CERCA "l'hem d'entendre com un reconeixement a tot el que s'ha construït i, al mateix temps, com un compromís amb tot el que encara podem construir".
"Fa anys que treballem per consolidar el paper de Vic com a ciutat universitària, però també com a ciutat de coneixement, de recerca i d'innovació, i el BETA és un exemple molt clar d'aquesta aposta", explicava Bet Piella.
El director del Centre BETA, Sergio Ponsá, apuntava que "assolim una fita que fa anys era impensable, ningú s'hauria imaginat que hauríem arribat fins aquí". El reconeixement ha de permetre tenir l'acompanyament de la xarxa CERCA, que actua com a estructura de coordinació, suport i enfortiment dels centres. En aquest marc, el CT BETA tindrà accés a formació especialitzada per al personal investigador i de gestió, i també a recursos i iniciatives en àmbits estratègics com la ciència oberta, la igualtat de gènere, la transferència de coneixement i la internacionalització. També podrà beneficiar-se dels acords transformatius, que faciliten l'accés i la publicació en revistes científiques de referència.
Al mateix temps, el reconeixement ha d'ajudar a consolidar un entorn de recerca més competitiu i col·laboratiu, i a potenciar la capacitat per generar coneixement, transferir-lo al teixit productiu i donar resposta als grans reptes ambientals i productius de Catalunya, especialment els vinculats al sector agroalimentari i als territoris rurals.
Impulsar la innovació al món rural
El Govern, a través del Departament de Recerca i Universitats, aportarà 800.000 euros a la Fundació Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària per consolidar un ecosistema d'infraestructures científiques i tecnològiques d'excel·lència que contribueixi a accelerar la transició ecològica i digital dels territoris rurals.
Aquesta aportació finançarà el projecte estratègic pluriennal Infraestructures estratègiques per impulsar la sostenibilitat i la innovació en el món rural, corresponent al període 2026-2027. El projecte s'articula en quatre eixos d'actuació: genòmica ambiental, plantes pilot preindustrials, intel·ligència artificial i ecotoxicologia del sòl.