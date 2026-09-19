19 de setembre de 2026

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La 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic omple de ritme i bon ambient la capital d'Osona

Cultura i Mitjans

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de setembre de 2026 a les 17:39
Actualitzat el 19 de setembre de 2026 a les 17:46

Amb l'arribada del cap de setmana, el Mercat de Música Viva de Vic viu els dies més multitudinaris de la cita, que s'allargarà fins diumenge. Bon ambient, molta música i, sobretot, un festival on cultura i reivindicació es donen la mà.

  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026.
Oriol Clavera
  • Mercat de Música Viva de Vic 2026. -
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