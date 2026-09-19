Amb l'arribada del cap de setmana, el Mercat de Música Viva de Vic viu els dies més multitudinaris de la cita, que s'allargarà fins diumenge. Bon ambient, molta música i, sobretot, un festival on cultura i reivindicació es donen la mà.
La 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic omple de ritme i bon ambient la capital d'Osona
Cultura i Mitjans
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Cultura i Mitjans El Mercat de Música Viva de Vic, on la cultura es dona de la mà amb la reivindicació Irene Giménez Vinyet
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Cultura i Mitjans La 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic omple de ritme i bon ambient la capital d'Osona Oriol Clavera
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Cultura i Mitjans Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 18, 19 i 20 de setembre Irene Giménez Vinyet
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Política El Govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva per afavorir la integració de l'alumnat nouvingut ACN
- Oriol Clavera
- Fotoperiodista
Publicat el 19 de setembre de 2026 a les 17:39
Actualitzat el 19 de setembre de 2026 a les 17:46
- Mercat de Música Viva de Vic 2026. -
- Oriol Clavera
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