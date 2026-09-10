La tradicional ofrena floral a Bac de Roda marca la commemoració de la Diada a Vic

Vic ha celebrat, un any més, la vigília de la Diada de Catalunya amb la tradicional ofrena floral a Bac de Roda, un acte que ha tingut lloc aquest dijous al vespre i que ha comptat amb representants polítics del consistori vigatà, així com d'entitats, institucions de la ciutat. Durant l'ofrena, el PSC i Aliança Catalana -que aquesta setmana a presentat Elisenda Carrera com la seva candidata a l'alcaldia- han estat escridassats.
L'acte institucional ha arrencat a les set de la tarda des de l'Ajuntament de Vic. La comitiva, encapçalada per l'alcalde, Albert Castells, s'ha dirigit primer al monument de Bac de Roda de la rambla del Carme, on ha tingut lloc l'ofrena de roses grogues.
Seguidament, la comitiva s'ha desplaçat a pocs metres, a la placa de Bac de Roda de la Rambla Davallades. En aquest emplaçament és on s'ha dut a terme, com és tradició, l'ofrena floral, així com les mostres de cultura popular vigatana amb el Ball de l'Àliga, el pilar dels Sagals d'Osona, sardanes amb el Grup Sardanista Riallera. L'acte ha acabat amb l'himne dels Segadors i crits d'"Independència".
Un cop finalitzada l'ofrena, la Sala de la Columna del consistori vigatà ha acollit la conferència Centenari dels Fets de Prats de Molló, a càrrec d'Oriol Falguera, president de la Fundació Reeixida.