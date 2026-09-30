L'economia d'Osona i el Lluçanès creix durant el 2025

L'economia d'Osona i el Lluçanès ha crescut durant el 2025 un 2,9% i un 2,5% respectivament, segons l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que recull dades en termes econòmics del darrer exercici anual.
En el cas d'Osona, la comarca tanca el cicle 2019-2025 amb un augment acumulat del 14,3%. En aquesta línia, el sector que més creix és el de la construcció (+5,5%), sobretot gràcies a l'impuls de l'obra civil i les instal·lacions. El segueixen el sector serveis (+3,4%), la indústria (+1,9%) i el sector primari (+0,3%).
Pel que fa al pes econòmic de cada àmbit productiu encapçala la llista el sector serveis, el qual representa un 56,2% del total; el segueix la indústria amb un 35,7% -sector cabdal per l'economia de la comarca on l'agroindústria continua tenint un pes molt important-; la construcció representa el 6,1% del total i, el sector primari, l'1,9%. A tot plegat, l'any 2025 Osona ha assolit la xifra de 77.194 treballadors afiliats a la seguretat social.
Pel que fa al mercat immobiliari a la comarca, incrementa el preu del m2 respecte de l'any anterior: el 2024 se situava als 1.751 euros/m2, mentre que el 2025 ha estat de 1.832 euros/m2; per contra, el preu per m2 quadrat dels habitatges nous ha baixat: el 2024 se situava als 2.327 euros/m2 i el 2025 als 2.321 euros/m2.
L'economia del Lluçanès també creix
En el cas del Lluçanès, la seva economia va créixer un 2,5% durant el 2025, cosa que ha permès tancar el cicle postpandèmia amb un augment acumulat del 7,1%. Pel que fa al creixement per sectors, lidera el rànquing els serveis (+5,3%), seguit de la construcció (2,6%), el sector primari (+0,4%). La indústria, en canvi, cau un 0,1% a causa dels ajustos en branques de fabricació com el tèxtil.
Al mateix temps, si analitzem les dades de l'Anuari veurem que el sector amb més pes econòmic a la comarca són els serveis, seguit per la indústria, el sector primari i la construcció.
L'ocupació comarcal registra un increment del 4,3% pe que fa a l'afiliació de treballadors, un augment dels més intensos de la Catalunya Central.