Els Premis Innovacat 2026 celebren les presentacions dels projectes seleccionats

La 10a edició dels Premis Innovacat trepitja fort. La gran novetat d'aquest 2026 ha estat que els guardons s'han obert a tot Catalunya amb una nova categoria dotada amb 20.000 euros pel projecte empresarial guanyador. Aquesta és només una petita part del pastís, perquè la Categoria Osona Jove compta amb un import de 10.000 euros; la Categoria Osona amb 25.000 euros; i, a més, el jurat es reserva un accèssit de 5.000 euros eren iniciatives que "sorprenen" any rere any.
Els Premis Innocavat d'enguany també han batut rècord de participació: s'hi ha inscrit un total de 107 projectes, dels quals 24 provenen d'Osona i 83 d'una quarantena de pobles i ciutats catalanes. D'aquests, l'organització n'ha escollit 65 perquè siguin presentats davant del jurat de la 10a edició en el marc d'unes jornades a la Colònia Rusiñol de Manlleu el 30 de setembre i el 6 d'octubre. Les iniciatives guanyadores es donaran a conèixer el pròxim 22 d'octubre durant la Gala de lliurament dels premis, també a la capital del Ter.
El jurat està format per 14 persones referents del món empresarial del territori i de la universitat: Josep Benito (Seidor), David Bosch (Ajuntament de Manlleu), Alba Carandell (Benito), Joan Font (Grup Bon Preu), Pere Girbau (Girbau), Marià Isern (Isern), Betlem Parés (Ajuntament de Manlleu), Miquelina Saborit (Casa Tarradellas), Lara Aragonès (Esbelt Group), Elisenda Tarrats (UVicUCC), Anna Campasol (Cambres Territorials Osona-Berguedà), Marc Papell (Cluster Development Llatinoamèrica), Genís Roca (Fundació.cat) i Judit Serra (Creacció).
Potenciar i dinamitzar el teixit econòmic i productiu d'Osona i la seva àrea d'influència és el principal objectiu dels Premis Innovacat, uns reconeixements fruit d'una iniciativa publicoprivada entre set empreses de la comarca -Seidor, Benito Urban, el Grup Bon Preu, Girbau, Isern i Esbelt Group- i l'Ajuntament de Manlleu.