Osona impulsa una oficina de mobilitat per desplegar una estratègia conjunta

El Consell Comarcal d'Osona impulsa la creació d'una Oficina de Mobilitat amb l'objectiu de desplegar una estratègia conjunta amb la participació d'entitats, administracions i organitzacions de la comarca. El servei neix amb la voluntat de coordinar i desplegar accions compartides arreu del territori, donar suport als ajuntaments i fer d'interlocutor amb institucions superiors, com la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
L'estratègia té quatre àmbits d'actuació: els hubs de mobilitat i la intermodalitat; la governança i el canvi cultural; el sistema d'autobús interurbà i la mobilitat activa i compartida. Recull un total de 39 actuacions amb la finalitat de millorar la connectivitat i afavorir alternatives més sostenibles al vehicle privat.
Entre les mesures que es prioritzen hi ha la coordinació dels horaris de bus i les connexions entre aquest mitjà de transport i el tren; l'avanç cap a la unificació tarifària; la millora del servei ferroviari; i la connexió de les xarxes urbanes i interurbanes de carrils bici.
També es crearà una la Taula de Mobilitat d'Osona, un espai de participació per treballar de forma conjunta amb les entitats de la comarca. L'objectiu principal, tal com expliquen des del Consell Comarcal, és "avançar cap a una modalitat més sostenible, accessible, saludable i cohesionada que contribueixi a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i la competitivitat del territori".
Arnau Basco, conseller de Mobilitat del Consell Comarcal d'Osona, destaca que el projecte "és fruit del compromís de 37 ajuntaments de la comarca i demostra la voluntat compartida de treballar per millorar la mobilitat, la qualitat de l'aire i la sostenibilitat del territori".