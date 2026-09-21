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Els Bombers extingeixen un incendi forestal a Sant Bartomeu del Grau

Societat

Les flames cremaven a prop del Pla de les Lloseres

  • Els Bombers van rebre l'avís del foc a les 11:32 hores de diumenge. -

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Publicat el 21 de setembre de 2026 a les 10:16

Ensurt a Sant Bartomeu del Grau. Aquest diumenge, els Bombers de la Generalitat han aconseguit extingir un incendi a prop del Pla de les Lloseres.

En concret, el cos ha rebut l'avís de les flames a les 11:32 hores i, juntament amb l'ADF, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets amb cinc dotacions terrestres i un helicòpter bombarder.

Tal com detallaven els Bombers durant la seva actuació, el foc havia carenat -les flames havien arribat a la part més alta- i, un cop aturada la progressió de les flames del flanc esquerre, la prioritat era evitar que el flanc dret avancés.

Pocs minuts abans de dos quarts de dues del migdia l'incendi es donava per estabilitzat. Posteriorment, a les set de la tarda, les flames van donar-se per controlades, encara que una dotació terrestre dels Bombers va quedar-se a la zona per acabar de remullar el terreny.

 

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