Els Bombers extingeixen un incendi forestal a Sant Bartomeu del Grau

Ensurt a Sant Bartomeu del Grau. Aquest diumenge, els Bombers de la Generalitat han aconseguit extingir un incendi a prop del Pla de les Lloseres.\r\n\r\nEn concret, el cos ha rebut l'avís de les flames a les 11:32 hores i, juntament amb l'ADF, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets amb cinc dotacions terrestres i un helicòpter bombarder.\r\n\r\nTal com detallaven els Bombers durant la seva actuació, el foc havia carenat -les flames havien arribat a la part més alta- i, un cop aturada la progressió de les flames del flanc esquerre, la prioritat era evitar que el flanc dret avancés.\r\n\r\nPocs minuts abans de dos quarts de dues del migdia l'incendi es donava per estabilitzat. Posteriorment, a les set de la tarda, les flames van donar-se per controlades, encara que una dotació terrestre dels Bombers va quedar-se a la zona per acabar de remullar el terreny.\r\n\r\n\r\n\r\nA Sant Bartomeu del Grau (avís 11.32h), #bomberscat treballem en un incendi de vegetació forestal a prop del Pla de les Lloseres.\r\n\r\nEl foc ha carenat i ara centrem esforços en el flanc dret per evitar que s'obri. Hem aturat la progressió del flanc esquerre.\r\n\r\n5🚒i 1🚁, amb #ADF pic.twitter.com/rHQI4SsLr3\r\n— Bombers (@bomberscat) September 20, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n