El concert inaugural de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic reflexiona sobre la música en directe

La 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic ha arrencat aquest dimecres amb el concert inaugural Non concerto, un espectacle que reflexiona al voltant de la música en directe o l'exploració del vincle entre espectador i artista, entre altres temes.
El fil conductor era la música de l'àlbum Una lunghissima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. La proposta, de creació pròpia i dirigida per la dramaturga i directora d'escena Lucia del Greco, juga amb les convencions del directe per explorar la relació entre música, artista i públic i qüestionar el paper que cadascun ocupa en l'experiència d'un concert.
L'àlbum Una lunghissima ombra, concebut com un viatge continu i sense interrupcions, és la guia d'una experiència que va més enllà d'un concert convencional. Del Greco ha plantejat l'espectacle com un espai per posar en qüestió les convencions del directe i la manera com el públic percep i construeix l'experiència davant l'escenari.
En aquest sentit, Non concerto juga amb la importància que habitualment es dona a la figura de l'artista. La proposta posa en relació tres elements -l'escena, la música i l'espectador- per explorar el valor que es dona a la presència física dels intèrprets i a la figura principal al voltant de la qual tradicionalment es construeix un concert.
La música de Laszlo de Simone té un paper central en aquest recorregut. Segons Del Greco, Una lunghissima ombra és un disc que no dona pràcticament espai al silenci i que es construeix com "un viatge continu, sense interrupcions". Aquesta característica ha servit de punt de partida per treballar també sobre l'experiència estètica de l'espectador i sobre la manera com aquest transita per la proposta.
Més que explicar o documentar què és la música en directe, la directora ha volgut construir una experiència escènica que faci sorgir les preguntes a través de la sensibilitat. "No és una classe", advertia abans de l'estrena, sinó una proposta que segueix "una línia escènica" i que busca que sigui el mateix espectador qui pugui extreure les seves reflexions a partir del que veu i escolta.
Cinc dies i 72 dues propostes musicals
La 38a edició del MMVV se celebra del 16 al 20 de setembre a la capital d'Osona. Enguany, la direcció artística del festival continua apostant per la innovació i l'experimentació i incorpora 72 propostes artístiques, cinc coproduccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte.
Amb Non concerto, el Mercat ha situat així el públic al centre de l'obertura del certamen i ha convertit el mateix acte inaugural en una pregunta sobre el futur i el sentit del directe: què busquem quan anem a un concert, què esperem trobar-hi i fins a quin punt la presència de l'artista continua sent el centre de l'experiència musical. A la inauguració del MMVV hi han assistit diverses autoritats, entre les quals el ministeri de Cultura, Ernest Urtasun, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández.