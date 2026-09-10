Com cada vigília de la Diada Nacional de Catalunya se celebra a Vic una nova edició de la Marxa dels Vigatans, un acte organitzat per Òmnium Cultural Osona-Lluçanès que, enguany, posarà el focus en la figura de Domènec Perera.
La 24a edició de la Marxa dels Vigatans arrencarà a partir de les 20:15 hores, quan les diferents columnes vingudes d'arreu de la comarca es trobaran simultàniament en tres punts de la ciutat: la Farinera, la plaça del Carbó i el Portalet. En aquests punts de reunió, s'instarà a encendre les torxes per iniciar la marxa cap a la plaça de la Catedral, on es durà a terme l'acte central de la jornada amb els parlaments i la representació teatral.
És en aquest emplaçament, també, on tindrà lloc un dels moments més emocionants de la Marxa dels Vigatans, el diàleg de compromís. Aquest 2026 el protagonitzaran els homenatjats en el marc de l'acte, Pep Musté i Teresa Putellas.
Qui era Domènec Perera?
Domènec Perera va ser un diplomàtic i advocat català que va ser present en les negociacions internacionals per acordar les bases del pacte entre anglesos i catalans durant la Guerra de Successió. Es té poca informació sobre la seva vida, però els historiadors coincideixen a dir que va ser una figura clau.
Tot i que no s'ha pogut trobar la seva partida de naixement, algunes fonts apunten que va néixer a la ciutat de Vic; tampoc se sap quina edat tenia, encara algunes informacions el situen a la vora de la trentena. No se sap si es va casar o si va tenir fills, però se'n coneix el paper rellevant que va tenir en el transcurs de l'episodi històric que commemora la Marxa dels Vigatans -el període històric entre els fets de 1705 i el setge de 1714-.