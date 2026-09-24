Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 25, 26 i 27 de setembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre a les nostres comarques.
Calldetenes: Festa Major 2026
Del 12 al 27 de setembre, Calldetenes està de Festa Major. Enguany s'han programat actes i activitats per a tots els públics amb propostes farcides de tradició, cultura i molt més.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 12 al 27 de setembre
- On? Calldetenes
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Vic: De Portes Endins
Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.
- Què? De Portes Endins 2026
- Quan? De juny a setembre
- On? Vic
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Roda de Ter: Festa Major 2026
Del 22 al 27 de setembre Roda de Ter celebra la Festa Major 2026 amb una programació farcida de cultura popular, música, espectacles, activitats familiars, esport i propostes per a tots els públics.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 22 al 27 de setembre
- On? Roda de Ter
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Alpens: Festa Major 2026
Del 25 al 28 de setembre també és el torn de la Festa Major d'Alpens. En aquest bonic municipi del Lluçanès s'ha programat una agenda d'actes i activitats amb propostes populars, esportives, lligades a la tradició, amb música en directe i molta gresca i xerinola.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 25 al 28 de setembre
- On? Alpens
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Rupit: Festa Major 2026
Rupit celebra la Festa Major 2026 del 25 al 30 de setembre. Enguany, el poble ha preparat una programació amb una trentena de propostes per a tots els públics i gustos.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 25 al 30 de setembre
- On? Rupit i Pruit
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Torelló: Groovefest
El dissabte 26 de setembre se celebra a Torelló una nova edició de la Groovefest, una proposta que uneix música en directe, exhibició de grafitis, tallers, jocs i molt més.
- Què? Groovefest
- Quan? Dissabte 26 de setembre
- On? Torelló
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Gurb: Fira de la sostenibilitat
El diumenge 27 de setembre se celebra la 10a edició de la Fira de la sostenibilitat a Gurb, una jornada de compromís amb el medi ambient, l'energia neta i la mobilitat sostenibles. Durant tot el dia hi haurà activitats populars i de sensibilització per a totes les edats.
- Què? Fira de la sostenibilitat
- Quan? Diumenge 27 de setembre
- On? Gurb
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Sant Julià de Vilatorta: Mercat de segona mà
El diumenge 27 de setembre se celebra a Sant Julià de Vilatorta la 2a edició del Mercat de Segona mà, una proposta que pretén promoure el consum responsable, la reutilització i la vida comunitària. Tindrà lloc a la plaça Catalunya i s'hi podrà trobar parades amb objectes que busquen una segona vida: des de joguines, material de parament de la llar o decoració.
- Què? Mercat de segona mà
- Quan? Diumenge 27 de setembre
- On? Sant Julià de Vilatorta
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Taradell: Trobada de Gegants
El diumenge 27 de setembre, Taradell acull la 32 edició de la Trobada de Gegants. La jornada arrencarà amb l'esmorzar de colles, la plantada de gegants, la rua i cercavila pel municipi i els balls.
- Què? 32a Trobada de Gegants
- Quan? Diumenge 27 de setembre
- On? Taradell
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