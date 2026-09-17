Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 18, 19 i 20 de setembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 18, 19 i 20 de setembre a les nostres comarques.
Vic: Mercat de Música Viva de Vic 2026
Del 16 al 20 de setembre se celebra la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Enguany s'han programat un total de 72 propostes musicals i, durant el cap de setmana, serà el torn d'alguna de les actuacions més esperades, com el concert de Ginestà, Dan Peralbo i El Comboi, Crim, Nacho Vegas, Remei de Ca la Fresca o Malifeta.
Calldetenes: Festa Major 2026
Del 12 al 27 de setembre, Calldetenes està de Festa Major. Enguany s'han programat actes i activitats per a tots els públics amb propostes farcides de tradició, cultura i molt més.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 12 al 27 de setembre
- On? Calldetenes
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Vic: De Portes Endins
Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.
- Què? De Portes Endins 2026
- Quan? De juny a setembre
- On? Vic
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Sant Julià de Vilatorta: Tardeo Remember
Els Tupinots organitzen el Tardeo Remember aquest dissabte 19 de setembre. Himnes i records de la música màquina amb quatre punxadiscos.
- Què? Tardeo Remember
- Quan? Dissabte 19 de setembre
- On? Sant Julià de Vilatorta
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Folgueroles: Cursa Folgarolenca
Aquest diumenge 20 de setembre té lloc una nova edició de la Folguerolenca, una cursa de muntanya de 14 quilòmetres i 500 metres de desnivell.
- Què? Folgarolenca trail
- Quan? Diumenge 20 de setembre
- On? Folgueroles
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