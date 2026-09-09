El concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe

El concert Non concerto, dirigit per Lucia del Greco, serà l'encarregada d'inaugurar el 16 de setembre a l'Atlàntida el 38è Mercat de Música Viva de Vic amb la música de l'àlbum Una lunghissima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone.
Joan Rial, un dels directors artístics del MMVV, i la directora d'escena i dramaturga Lucia del Greco han explicat que volen que el concert sigui una reflexió al voltant de "què és la música en directe avui en dia". Del Greco ha afegit que també volia reflexionar sobre quin és el rol de l'emoció en un concert en directe.
Lucia del Greco ha explicat que el punt de partida del concert inaugural del MMVV era reflexionar sobre què és la música en directe avui en dia. Creu que aquesta pregunta i aquest punt de partida és "extremadament estimulant i ric". Considera que estem en un context en el qual ha passat a un segon pla la música i "al centre es posa el cantant, l'ídol o la persona de referència que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música".
La directora d'escena també volia reflexionar sobre quin és el rol de l'emoció en un concert en directe. Del Greco ha reflexionat amb l'equip del Mercat de Música Viva de Vic sobre com funcionen els concerts d'avui en dia. Posa com a exemple una listening party, on el cantant prem el play perquè soni la seva música i "això és suficient perquè la gent s'emocioni".
Una lunghissima ombra
El concert tindrà la música del disc Una lunghissima ombra d'Andrea Laszlo de Simone. Del Greco ha explicat que és "un disc que reflexiona sobre la presència i l'absència i sobre la matèria. És un disc també molt sensorial", ha indicat. Del Greco ha dit que Non concerto és una proposta que barreja més llenguatges: "Vinc de la direcció escènica i concebo l'escena globalment i no necessàriament hi ha un element que ha de tenir molta més força i més potència que un altre".
72 propostes
Com ja es va anunciar al juny, el Mercat de Música Viva de Vic, que celebrarà del 16 al 20 de setembre la seva 38a edició, oferirà 72 propostes artístiques. D'aquestes, cinc seran coproduccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Alguns dels noms destacats de l'edició del 2026 seran Lia Kali, Ginestà, Baiuca, Nacho Vegas, Marina Herlop, Quimi Portet, Giorgio Poi, L'Eclair, Parquesvr o Amaro Freitas & Momi Maiga. La convocatòria artística per aquesta edició ha registrat 1.751 propostes, la xifra més alta de la història del festival, amb 250 més que el 2025.
El MMVV, com també es va explicar, es planteja com la "consolidació" del nou model iniciat l'any passat per la direcció artística formada per Joan Rial, Jordi Casadesús i Rubèn Pujol. La programació manté una "línia continuista" però "sense renunciar al risc, l'avantguarda i la recerca de nous contextos" per a la música en directe.
La nova edició reforça la voluntat del MMVV de convertir-se en un mercat musical "de referència" al sud d'Europa amb una programació que combina pop, música urbana, jazz, world music, cançó d'autor, electrònica i noves formes d'experimentació sonora.