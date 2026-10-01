La Fira del Porc i la Cervesa de Manlleu reivindica la tradició xarcutera i cansaladera de la vila

Els dies 2, 3 i 4 d'octubre se celebra a Manlleu la 33a edició de la Fira del Porc i la Cervesa, un esdeveniment que combina gastronomia, cultura i oci, i que té per objectiu reivindicar la tradició xarcutera i cansaladera de la vila -i del territori-.
El municipi compta amb gairebé una quinzena d'establiments, alguns dels quals han rebut diversos premis en l'àmbit català pels seus productes derivats del porc. Un d'aquests és la carnisseria Colom Vila, amb gairebé 25 anys d'activitat. El seu responsable, Cesc Colom, celebra que la fira permet "mobilitzar tota una comarca" per aconseguir un entrepà de botifarra, el producte estrella. D'altra banda, els comerços agraeixen la "confiança" dels clients davant de la pesta porcina, una crisi que no els ha afectat el negoci.
La 33a edició de la Fira del Porc i la Cervesa consolida el format impulsat l'any passat per repartir les activitats entre la plaça Fra Bernadí i la plaça de Dalt Vila. Durant els tres dies, la cita combinarà gastronomia, cultura i oci amb parades de degustació de derivats del porc i altres especialitats, una selecció de cerveses artesanes del territori, un espai de venda o un tast de productes de proximitat.
L'espai de restauració passa de vuit a 10 parades, les quals oferiran especialitats gastronòmiques com els entrepans de botifarra. Un dels participants és la carnisseria Colom-Vila. El seu responsable, Cesc Colom, que explica que cada any intenten ampliar la gamma de productes que serveixen i, en aquesta edició, també portaran un entrepà amb bacó fumat i formatge o un de pilotilles guisades.
Una altra de les activitats relacionades amb el porc que acollirà la fira serà la reproducció d'una matança. L'objectiu és explicar el seu origen i com ha evolucionat el món de la xarcuteria i la gastronomia relacionada amb el porc. A més, es farà la tradicional rostida del porc i elaboració d'embotits derivats, que anirà acompanyada dels comentaris de divulgadors gastronòmics.
La crisi porcina i la "confiança" dels clients
Osona és un dels principals motors del sector porcí a Catalunya. L'esclat de la pesta porcina fa gairebé un any va preocupar inicialment les xarcuteries i cansaladeries de la zona. Els comerciants celebren "la confiança" que els van fer els clients. "Quan va esclatar la notícia va haver-hi una frenada del consum, però va durar només un parell de setmanes i després amb molta pedagogia la gent ho va entendre", explica Gerard Viladecàs, representant de Fussimanya, tercera generació d'una empresa que compta amb una desena de botigues a la comarca.
De la mateixa opinió és Cesc Colom: "Els nostres clients saben d'on ens proveïm i la seva confiança en nosaltres és màxima", celebra, i assegura que, "per sort", la crisi porcina no ha afectat el petit comerç. A més, Colom explica que el sector porcí a la comarca "fa molts anys que fa un treball de bioseguretat a les granges, hi han invertit molts diners, i ara s'ha vist que totes aquestes mesures han estat molt efectives perquè la pesta ha quedat tancada al bosc".
Preocupació per l'encariment dels costos
L'augment dels costos de producció és un altre dels reptes que han d'afrontar les carnisseries. El preu de l'energia o la gasolina és un tema que "preocupa", segons admet Viladecàs, perquè "repercuteix" en l'activitat, però no ho poden carregar als productes que compraran els clients. "Anem amb marges ajustats", assegura també Colom, que també aposta per incrementar el mínim per ser "viables". A tall d'exemple, explica que una vedella ha passat de 1.500 euros a 3.000 euros, però el preu a botiga l'han apujat un 15% respecte al preu que hi havia, mentre que el porc s'ha mantingut força similar. "Intentem no passar-nos i que siguin preus populars", afegeix Colom.