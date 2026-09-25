Empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur a Vic

Vic ha collit la primera edició del Fòrum del Transport i la Logística, una nova trobada professional impulsada per Translog Osona. Ha reunit una trentena d'empreses i uns 200 participants, entre fabricants, experts, administracions, centres formatius i professionals del sector. La jornada ha inclòs dues taules de debat sobre transició energètica i intel·ligència artificial, una exposició de vehicles industrials i diversos espais de treball en xarxa.
El president de Translog Osona i director general del grup NTL Vic Transa, Jaume Noguer, defensa que la logística té un pes central en l'activitat industrial i que el fòrum ha de servir per compartir experiències i abordar els reptes de futur. En aquesta línia, situa l'augment dels costos dels carburants i la reducció de la petjada de carboni entre les prioritats del sector. "Hem de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni", apunta, i reivindica que s'escolti l'associació en els debats que afecten el transport i la logística.
El cost dels carburants i les alternatives energètiques
Precisament, la primera taula del fòrum s'ha centrat en la transició energètica i les energies alternatives en el transport. El membre de la junta de Translog Osona i responsable de renovables del grup Molist, Bernat Vidal, ha explicat que l'actual situació dels carburants ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de buscar alternatives capaces de donar resposta a les necessitats del transport pesant. Entre les opcions hi ha l'hidrogen, el gas i l'electrificació.
El responsable de Molist també posa el focus en el potencial del biometà a Osona, especialment per la disponibilitat de residus vinculats a l'activitat ramadera. "Aquí a la comarca tenim molt residu, som a la indústria del porc, tenim molt purí, tenim molt biogàs, que ara estem passant a plantes cap a biometà", explica. Segons Vidal, aquesta tecnologia ja té aplicacions a la comarca. El grup Molist disposa d'una estació de servei amb gas natural i biogàs on, entre altres vehicles, hi reposta una flota de camions de recollida de residus.
A la tarda, el fòrum posarà el focus en la intel·ligència artificial i la digitalització aplicada a la cadena de subministrament.
Una exposició amb les principals marques
Durant tota la jornada, els assistents podran visitar l'exposició exterior de vehicles industrials i comercials. L'exposició permetrà conèixer diferents solucions relacionades amb el transport pesant, els vehicles comercials, les noves motoritzacions, l'eficiència energètica i la gestió de flotes. El fòrum també compta amb una zona d'expositors dedicada a productes i serveis per al sector.
El transport i la logística guanyen pes a Osona
L'informe de Translog Osona sobre el sector del transport i la logística a la comarca, amb dades del 2025, detalla que hi ha una evolució estable de l'activitat a la comarca d'Osona i una lleugera millora dels principals indicadors laborals. El nombre d'empreses es manté pràcticament estable, amb 201, mentre que creixen tant els autònoms, que passen de 930 a 990, com els treballadors assalariats, que augmenten de 1.485 a 1.510.
Paral·lelament, el nombre d'aturats vinculats al sector baixa de 162 a 136 i els nous contractes augmenten de 1.245 a 1.298. El transport i la logística també guanyen lleugerament pes dins l'economia comarcal i ja representen el 3,2% dels llocs de treball d'Osona. El transport terrestre continua concentrant la major part de l'activitat, amb el 89,4% dels llocs de treball, mentre que també creix lleugerament l'emmagatzematge. L'informe destaca, a més, l'augment de les microempreses, que passen de 143 a 151.
Per a Noguer, el fòrum ha de reforçar el paper d'Osona i de la Catalunya Central dins del mapa logístic. L'associació defensa que el territori pot consolidar-se com una nova àrea logística aprofitant la seva situació entre els principals eixos viaris. "Volem ser la tercera corona logística", afirma el president de Translog Osona.
Translog Osona va néixer fa tres anys com una associació de transportistes amb la voluntat d'agrupar empreses i altres agents del sector per compartir problemes i buscar solucions conjuntes. La iniciativa va comptar amb l'impuls de la Mancomunitat i posteriorment de Creacció.
L'associació assegura que bona part de la seva activitat respon a les demandes dels associats, en un sector especialment condicionat per la normativa. En aquest sentit, Noguer defensa el paper de l'entitat com a interlocutora davant les administracions i reivindica suport per afrontar els canvis legislatius i les transformacions que viu el transport.