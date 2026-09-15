CiviaFoods obrirà una planta a Tona

CiviaFoods, empresa dedicada a l'alimentació saludable i ecològica amb seu a Balenyà, ha rebut un préstec de 450.000 euros de l'Institut Català de Finances que li permetrà obrir una planta a Tona. D'aquesta manera, les futures instal·lacions faran que la companyia guanyi 800 m2 respecte de la superfície actual que li permetran tenir una fàbrica amb "més capacitat productiva i més eficient" per ser més competitiva en el context actual del mercat.
En concret, es reforçarà la producció de granoles de gamma alta, tot remodelant i adaptant una fàbrica, millorant-ne l'eficiència energètica i habilitant una zona d'oficines a la primera planta. A més, CiviaFoods -els productes de la qual es poden trobar en botigues especialitzades i en lineals de supermercat- preveu crear cinc nous llocs de treball a la comarca d'Osona.
L'empresa va néixer a Balenyà el 2022, on té actualment la seu. La inversió permetrà "atendre la demanda d'un mercat en creixement, el de l'elaboració i comercialització de cereals ecològics, naturals i de proximitat", informa l'Institut Català de Finances través d'un comunicat.
L'Institut Català de Finances és la banca pública de promoció de la Generalitat de Catalunya i la seva missió és facilitar finançament al teixit empresarial i social català a través de préstecs, avals i inversió en capital risc per impulsar el creixement i la transformació de l'economia catalana i donar suport a l'ecosistema emprenedor. Els préstecs ICF Eurocrèdit com el que ha rebut CiviaFoods ofereixen condicions avantatjoses per a les pimes catalanes gràcies al cofinançament de la Unió Europea.