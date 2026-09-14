Jordi Burgès s'incorpora al Comitè Executiu del Consell Empresarial d'Osona

Canvis al Consell Empresarial d'Osona (CEDO): Jordi Burgès –actual director de Persones de Girbau- s'incorpora al Comitè executiu de la patronal de la comarca. D'aquesta manera substituirà a Dani Pérez que comença una nova etapa professional lluny del territori.
Pérez –vinculat professionalment a l'àrea de Cultura, Organització i Talent a La Farga Yourcoppersolutions- ha format part del projecte del CEDO durant més de 25 anys. "Ha aportat experiència i visió en l'àmbit de les persones, la formació i el desenvolupament d'organitzacions", destaquen des de la patronal osonenca, que subratllen la seva implicació en l'impuls del Club Talent i Empresa i en altres iniciatives com Empresa i Formació o Viu Osona.
Al mateix temps, durant els anys que Pérez ha estat vinculat a CEDO, també ha contribuït en el sector industrial i del metall, així com en la voluntat d'establir ponts entre empresa, formació, administracions i entitats del territori.
El relleu l'assumeix Jordi Burgès, director de Persones de Girbau. La seva incorporació "permet donar continuïtat a una de les àrees estratègiques en un moment en què la captació i fidelització de professionals, la formació, les noves competències i l'adaptació de les empreses als canvis del mercat laboral són alguns dels principals reptes de competitivitat del teixit empresarial de la comarca", remarquen des del CEDO, que també pretén reforçar el desplegament del Pla Estratègic del Consell Empresarial d'Osona 2025-2027.
El CEDO compta actualment amb 160 empreses associades, les quals representen més del 45% de la facturació agregada de la comarca amb més de 6.600 milions d'euros i el 35% de l'ocupació amb més de 17.000 treballadors.