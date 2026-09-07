Judit Serra és la nova directora executiva de Creacció

Des del passat 1 de setembre, Judit Serra és la nova directora de Creacció, l'Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement d'Osona. De Sant Julià de Vilatorta, Serra ha estat escollida després d'obtenir la puntuació més alta del procés de selecció per a cobrir la vacant, un càrrec que des del 2014 i fins al desembre de 2025 havia ostentat Núria Macià.
Serra és llicenciada en enginyeria de Telecomunicacions, té un PMD per ESADE i un màster en Energies Renovables. La seva trajectòria professional ha estat vinculada a l'àmbit públic i al sector empresarial, havent treballat al Consell Comarcal d'Osona i a l'Agència Local de l'Energia de la comarca.
Abans d'assumir el càrrec de directora executiva de Creacció, Serra era gerent de 2G Solutions, filial del grup alemany 2G Energy, especialitzat en sistemes de cogeneració, amb activitat a Espanya, Portugal i el nord d'Àfrica.
Tal com detallen des de Creacció, la nova directora de l'agència va impulsar la creació de la filial espanyola de l'empresa l'any 2008, en un moment de desenvolupament de la producció d'energia elèctrica en règim especial, amb l'objectiu de promoure la instal·lació de plantes de cogeneració, especialment vinculades al biogàs i a l'hidrogen. En paral·lel, va crear i desenvolupar la filial del grup a França, consolidant una trajectòria professional vinculada al creixement empresarial i a la internacionalització de l'activitat.
"Començo aquesta nova etapa amb molta il·lusió"
Judit Serra admet que comença la nova etapa "amb molta il·lusió" i com "una oportunitat de posar la meva experiència del món empresarial internacional al servei del territori".
Entre els seus principals objectius hi ha aprofundir en el coneixement del teixit econòmic d'Osona i reforçar la capacitat de Creacció per connectar empreses, administracions, entitats i persones i generar noves oportunitats de desenvolupament: "L'objectiu és que Creacció sigui cada vegada més útil i capaç de connectar necessitats, entitats, empreses i persones per contribuir a incrementar la competitivitat de la comarca".