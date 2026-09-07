Tot a punt a Osona per l'arrencada del curs escolar 2026-2027

El curs escolar 2026-2027 ja és aquí i, com cada any, arriba farcit de canvis i novetats. Arrencarà aquest dimarts 8 de setembre i, si no hi ha novetats d'última hora, s'estrenarà amb vaga del sector educatiu. Al conjunt de Catalunya, el curs arrencarà amb 1,6 milions d'alumnes i un total de 94.422 professors als centres educatius públics -1.105 docents més que l'any passat-.
El curs, evidentment, també comença a Osona i, alguns municipis, ja han fet públiques les dades provisionals pel nou any: a Manlleu, per exemple, l'Educació Infantil comptarà amb 552 alumnes; l'Educació Primària amb 1.210 alumnes; i la Secundària amb 1.012 alumnes. Pel que fa a les escoles bressol de la capital del Ter, aquestes acolliran 189 infants.
A Torelló també ja han fet públiques les xifres provisionals -encara està obert el període d'assignació de matrícules- del retorn a les alumnes de l'alumnat dels centres educatius del municipi pel curs 2026-2027: hi haurà un total de 2.534 alumnes que es repartiran entre educació infantil -323 alumnes-, Primària -864 alumnes-, Secundària -806 alumnes-, Batxillerat -171 alumnes, cicles formatius -189 alumnes- i programes de Formació i Inserció -30 alumnes-. Pel que fa a les llars d'infants públiques, el nou curs va arrencar el passat divendres 4 de setembre amb un total de 151 infants.
Pel que fa a Vic, la presentació oficial del curs tindrà lloc demà dimarts, quan es donaran a conèixer les dades i les novetats per aquest any.