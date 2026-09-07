Elisenda Carrera serà la candidata d’Aliança Catalana a Vic

Ja és oficial. Elisenda Carrera serà la candidata d’Aliança Catalana a l’alcaldia de Vic a les pròximes eleccions municipals del 2027. Així ho ha anunciat el partit aquest dilluns en un acte a la Biblioteca Pilarin Bayés que ha reunit vora un centenar de persones. Estava previst que Sílvia Orriols també hi estigués present, però finalment no ha assistit a la trobada. Qui sí que ha arribat a l'acte ha estat el secretari d'Organització del partit d'extrema dreta, Oriol Gès, així com Marina Quintana, presidenta de la formació a Osona.
Actualment, Carrera forma part del consistori vigatà com a regidora no adscrita després de la seva sortida del govern, amb qui havia pactat com a membre d'Ara Vic.
A les portes de l’edifici també s’hi han concentrat un centenar de militants antifeixistes que han mostrat el seu rebuig a la presencia del partit d’extrema dreta a la capital d’Osona enmig d’un ampli desplegament policial.
Incògnita resolta
Feia mesos que la figura d'Elisenda Carrera es vinculava a l'òrbita d'Aliança Catalana. Carrera va entrar a l'Ajuntament de Vic després de les eleccions municipals del maig del 2023, quan va entomar el repte de ser la número 2 de la llista d'Ara Vic que encapçalava Xavier Farrés. En aquells comicis, la marca local de l'extint PDECat va aconseguir dos regidors, que li van permetre pactar amb Junts per a formar govern.
El lideratge de la capital d'Osona, però, va veure's trontollar aquesta primavera, quan van començar a circular rumors que Elisenda Carrera hauria flirtejat amb el partit d'Orriols de cara a les municipals del 2027, unes afirmacions que la mateixa regidora no va desmentir ni confirmar mai. No obstant això, van portar-la a trencar amb Ara Vic, deixar les regidories que capitanejava -Foment de l'activitat econòmica i Ocupació, Cooperació i Protecció Civil- i passar a ser regidora no adscrita al consistori vigatà.
Hi haurà ampliació.