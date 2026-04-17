Joan Ballana presenta candidatura per tornar a ser l'alcaldable d'ERC a Vic

Després d'un temps allunyat de la política vigatana, Joan Ballana presenta candidatura per ser l'alcaldable d'ERC a Vic a les pròximes eleccions municipals del 2027, tal com ha avançat El 9 Nou i ha confirmat Osona.com. En declaracions en aquest diari, ha detallat que "ha estat una decisió meditada i reposada": "Amb el context actual i vist com està la ciutat, la meva experiència en temes de convivència i seguretat s'ha posat en valor. Hi ha molta feina a fer".
Fa unes setmanes, l'actual portaveu republicana al consistori vigatà, Maria Balasch, anunciava que no repetiria i, en aquest context, Joan Ballana es proposa com a nou candidat a la capital d'Osona. L'exregidor d'ERC va deixar el càrrec el 2019 per motius personals i professionals. Durant aquest temps, explica, "no he estat a primera línia, però sempre he estat al cas del que passa". Actualment, forma part de l'executiva comarcal del partit i també és assessor en qüestions de convivència i seguretat d'ERC a la Diputació de Barcelona.
Joan Ballana va entrar com a regidor d'ERC a l'Ajuntament de Vic l'any 2009 -abans, havia format part del grup municipal del PSC-; el 2011, durant el darrer mandat de Josep M. Vila d'Abadal i fruit del pacte entre CiU i ERC, assumia la regidoria de Seguretat i Convivència, i el 2015, va esdevenir el candidat republicà a l'alcaldia, aconseguint els millors resultats de la història del partit a la capital d'Osona amb un 21% dels vots i cinc regidors.
"He decidit fer el pas perquè a la ciutat li cal ordre", diu Ballana, posant èmfasi en aquest darrer concepte. Al mateix temps, afegeix que "l'única manera de solucionar els problemes dels veïns i veïnes i dels comerços és trepitjant el carrer i visitant els focus de conflictes que hi hagi".
De moment, no consta que hi hagi cap més candidatura sobre la taula per a esdevenir alcaldable d'ERC a Vic. La ratificació del candidat és una decisió que pertoca a l'assemblea de militants del partit, que tindrà lloc durant la primera quinzena de maig.