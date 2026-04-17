Josep Anglada tornarà a ser l'alcaldable de Som Identitaris a Vic a les municipals del 2027

Els militants de Som Identitaris (SOMI) han ratificat a Josep Anglada com a candidat a l'alcaldia de Vic a les pròximes eleccions municipals del 2027. En un comunicat, el líder de la formació assegura que es presenten als comicis "amb un equip renovat, rejovenit, preparat i compromès per afrontar les necessitats dels vigatans i el futur de la nostra ciutat".
A les eleccions del 2023 –després de la inhabilitació que va impedir-li presentar-se als comicis del 2019-, Josep Anglada va aconseguir entrar a l'Ajuntament de Vic amb dos representants amb gairebé el 9% dels vots.
Qui també ha confirmat candidat a l'alcaldia de la capital d'Osona és Junts. Fa uns dies, els militants de la formació a Vic van ratificar Albert Castells per encapçalar el projecte. També des d'Ara Vic han expressat la voluntat de tornar a presentar llista per a les municipals del 2027, tal com ha apuntat Xavier Farrés a Osona.com, qui voldria liderar de nou la proposta.
Altres partits del flanc més dretà de l'arc ideològic, encara no han confirmat candidats: és el cas, per exemple, d'Aliança Catalana, encara que són diverses les fonts que donen per fet que serà el secretari d'organització del partit de Sílvia Orriols, Oriol Gès, l'escollit per liderar la batalla per a l'alcaldia de Vic. Al mateix temps, tot fa pensar que el Partit Popular –sense representació aquest mandat- també presentarà candidatura a la capital d'Osona.
Joan Ballana torna a agafar el control d'ERC
Després d'un temps allunyat de la política vigatana, Joan Ballana presenta candidatura per ser l'alcaldable d'ERC a Vic a les pròximes eleccions municipals del 2027: "Ha estat una decisió meditada i reposada", explica a Osona.com. Ballana va entrar com a regidor d'ERC a l'Ajuntament de Vic l'any 2009, i el 2015, va esdevenir el candidat republicà a l'alcaldia, aconseguint els millors resultats de la història del partit a la capital d'Osona, amb un 21% dels vots i cinc regidors.
Pel que fa als partits d'esquerres, hi ha grans incògnites i CUP, PSC i Vic En Comú Podem encara no han iniciat el procés per a escollir representant pel 2027.