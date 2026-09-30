La Guàrdia Urbana de Vic ha celebrat aquest dimarts la festivitat de Sant Miquel Arcàngel, patró del cos, en una jornada marcada pel record de Sergi Gimeno, agent que va morir de forma sobtada aquest estiu i a qui han dedicat una sala amb el seu nom a la comissaria.
La diada arrencava amb la tradicional missa a l'església del Carme i, tot seguit, a la comissaria de la Guàrdia Urbana, on es desplega l'acte de reconeixement i distincions a efectius del cos pel seu compromís i actuacions destacades, com poden ser detencions de delinqüents, l'atenció a ciutadans que han tingut alguna emergència, intervencions en baralles o per evitar robatoris, entre altres.
Al mateix temps, durant l'acte també es va reconèixer a membres d'altres cossos de seguretat i a ciutadans que han col·laborat en pro de la convivència i la seguretat a la ciutat, com el cas de l'expilot de trial Adam Raga, qui aquest estiu va ajudar dos agents de la Guàrdia Urbana a reduir i detenir una persona a la via pública.
En representació del consistori vigatà, l'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Albert Castells, i la regidora de Convivència i Seguretat, Elisabet Franquesa.
També n'ha pres part l'inspector en Cap de la Guàrdia Urbana, Antoni Jurjo, que ha fet balanç del darrer any i ha assegurat que les dades de delictes lleus a la capital d'Osona van a la baixa, encara que "hi ha percepcions negatives" entre la ciutadania. Un fet que, possiblement, podria estar vinculat al repunt de delictes "més greus": "Són pocs, però generen molta alarma", explicava Jurjo en declaracions als mitjans de comunicació.
Entre aquests fets en destacava, per exemple, els delictes contra la llibertat sexual, els robatoris violents amb intimidació amb armes blanques o de foc, encara que apuntava que "a Vic no s'estan donant". "Hem de reflexionar i no negar els fets, però també ser conseqüents per adonar-se que estem en un procés de millora", remarcava l'inspector en Cap de la Guàrdia Urbana.