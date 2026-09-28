Osona participa en una prova pilot per millorar la detecció i el tractament precoç de la sèpsia

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) del Departament de Salut han posat en marxa el projecte Osona Sèpsia. Es tracta d'un model assistencial específic destinat a millorar la detecció precoç i el tractament d'aquesta afecció greu que desencadena una resposta desregulada de l'organisme i provoca una disfunció orgànica.
La mortalitat per sèpsia se situa entre el 20% i el 30% dels casos i pot arribar fins al 50% si evoluciona a xoc sèptic. La rapidesa en el diagnòstic i l'inici del tractament és determinant per millorar la supervivència dels pacients. Per això, el pla s'activa quan hi ha la sospita de sèpsia des de l'àmbit extrahospitalari per "garantir una resposta assistencial ràpida i coordinada".
Osona Sèpsia s'ha posat en marxa enguany a la comarca i és fruit del treball desenvolupat durant els darrers quatre anys per un grup multidisciplinari integrat per professionals de diferents serveis de l'Hospital Universitari de Vic. Aquest treball va començar amb la implantació del Codi Sèpsia, seguint les directrius establertes pel Servei Català de la Salut, i va culminar amb la publicació del protocol institucional a finals de 2025.
Amb l'objectiu d'anar un pas més enllà, els professionals d'Urgències de l'Hospital de Vic van proposar al SEM fer un projecte conjunt per crear un model des del moment inicial d'atenció al pacient, com ara al domicili o al carrer. D'aquesta manera neix Osona Sèpsia, un model assistencial temps-dependent, en què cada minut compta. Per fer-lo possible, s'han revisat i consensuat circuits assistencials, algoritmes clínics, accions prioritàries i objectius compartits entre els diferents equips implicats.
L'actuació s'inicia quan el SEM identifica un pacient amb sospita de sèpsia o xoc sèptic. Els equips assistencials realitzen in situ la primera valoració i inicien les mesures de suport clínic i de ressuscitació necessàries, d'acord amb la situació del pacient. Paral·lelament, s'activa una prealerta hospitalària que permet comunicar de manera anticipada les dades clíniques del pacient i l'hora prevista d'arribada a Urgències. Aquesta coordinació facilita la continuïtat assistencial i permet que els equips hospitalaris preparin l'atenció abans que el pacient arribi al centre.
Per afavorir la implantació del projecte, el SEM també ha dut a terme sessions formatives adreçades a les unitats assistencials del territori d'Osona.
Un dels principals objectius del projecte és estandarditzar la detecció precoç del Codi Sèpsia en l'àmbit extrahospitalari i garantir la continuïtat assistencial amb l'Hospital Universitari de Vic. En aquest sentit, Osona compta amb una fortalesa destacada: uns temps de transferència inferiors a la mitjana en l'atenció extrahospitalària, fet que afavoreix una actuació més ràpida i efectiva.
Pilars del projecte Osona Sèpsia
La prova pilot s'articula al voltant de quatre eixos fonamentals que han demostrat tenir un impacte directe en la supervivència dels pacients. En l'àmbit hospitalari, el model contempla diferents fases assistencials que permeten garantir una actuació estructurada. Aquestes inclouen la detecció precoç mitjançant escales clíniques validades, l'activació del Codi Sèpsia, l'administració immediata del tractament antibiòtic, el monitoratge clínic i hemodinàmic del pacient, la realització de les proves diagnòstiques necessàries i el control del focus infecciós en les primeres hores d'atenció.
La iniciativa s'ha desenvolupat seguint les recomanacions dels principals organismes de referència en l'abordatge de la sèpsia. Per tal de generar coneixement, el projecte incorpora diferents indicadors de qualitat i resultats que permetran fer-ne un seguiment continuat, avaluar-ne l'impacte i identificar oportunitats de millora. Les dades obtingudes serviran per analitzar aspectes com els temps de resposta, l'administració precoç dels tractaments, l'evolució clínica dels pacients i els resultats en salut. Aquesta informació permetrà valorar l'efectivitat del model i compartir-ne els resultats amb la comunitat científica i altres centres sanitaris.
Amb la posada en marxa d'Osona Sèpsia, el Consorci Hospitalari de Vic i el Sistema d'Emergències Mèdiques reforcen el seu compromís amb la innovació, la coordinació assistencial i la millora contínua de la qualitat de l'atenció sanitària, situant el territori d'Osona com a referent en l'abordatge precoç d'una de les emergències mèdiques amb més impacte sobre la mortalitat.