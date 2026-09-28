Josep Sallent és el nou alcalde de Santa Eugènia de Berga en substitució de Xavier Fernández

Nou canvi (el tercer del mandat) a l'alcaldia de Santa Eugènia de Berga: Josep Sallent (Independents) substitueix a Xavier Fernández (Junts) i es converteix en el nou alcalde del municipi. El relleu és fruit del pacte que els dos partits van segellar el 2024, quan amb una moció de censura van desbancar a ERC de l'alcaldia i van acordar repartir-se la vara en el que quedava de mandat. El motiu, explicaven ambdues formacions en aquell moment, era "redreçar el rumb i encarar el futur amb més garanties".
El canvi de batlle es va fer efectiu divendres a la tarda en el marc d'un ple extraordinari. El nou alcalde, Josep Sallent, explicava que assumeix el càrrec "amb il·lusió, humilitat i un gran sentit de la responsabilitat". Ho deia en una publicació a les xarxes socials on afegia que "ara toca continuar treballant per fer avançar el nostre poble".
Durant el present mandat, Santa Eugènia de Berga ha tingut tres alcaldes diferents: el primer va ser Cristian Parras (ERC), que recollia la vara després de teixir una aliança amb els Independents. Un any i pocs mesos més tard, un nou pacte entre Junts i els mateixos Independents desbancava els republicans de l'alcaldia i Xavier Fernández (Junts) s'erigia en nou batlle del poble. Entre els objectius de la nova etapa política hi havia desencallar projectes com la remodelació dels entorns de l'església o la millora integral del polígon industrial.
Fernández ja havia estat el batlle del municipi el passat mandat i, a les eleccions municipals del 2023, va quedar-se només a sis vots d'aconseguir la majoria absoluta. Quan el setembre del 2024 va recuperar l'alcaldia amb el suport dels Independents, ambdues formacions van acordar repartir-se el lideratge del consistori. D'aquesta manera, Josep Sallent (Independents) recull el relleu i pilotarà l'Ajuntament fins a les municipals del 2027.