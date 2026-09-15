La Cecot distingeix Joan Font, fundador i president de Bon Preu, per la seva trajectòria professional i empresarial

Cecot ha distingit el fundador i president de Bon Preu, Joan Font, amb el premi a la Trajectòria Professional i Empresarial 2026. A través d'un comunicat, la patronal ha destacat l'experiència de més de 50 anys, així com la seva "contribució a prestigiar la figura de l'empresari i el seu suport a la innovació i l'emprenedoria".
Joan Font (Torelló, 1951) va crear l'empresa Bonpreu, juntament amb el seu germà Josep, l'any 1974 a Manlleu i, al llarg de cinc dècades, s'ha convertit en un dels grups de distribució alimentària de referència a Catalunya i ha anat ampliant el ventall de serveis i activitats oferint, per exemple, carburants i energia.
El premi que li atorga la Cecot se suma a altres reconeixements com el Premi d'Òmnium de la Festa de Santa Llúcia de l'any 2001; el Premi d'Honor Lluís Carulla de l'any 2008; o el premi Aster 2017 atorgat per l'Escola Superior de Gestió i Màrqueting. També és un dels impulsors dels Premis Innovacat.
A banda del reconeixement a Joan Font, la Cecot també ha premiat Roca Group, Smilics, Columat, Culinarium, Envio x Envio, Anudal Industrial, Establiments Viena, Grup Zanini i la Fundació Catalunya Cultura.
Els guardons es lliuraran el pròxim 8 d'octubre al Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat del Vallès durant la 31a nit de l'Empresa.