Tot el que has de saber del Mercat de Música de Vic 2026

Setembre és aquell mes que se'ns fa feixuc després de les vacances d'estiu i la tornada a la rutina. Però com diria Carles Porta, també és aquell moment de l'any que ens posa una mica de llum a la foscor i ens ofereix un inici de curs farcit de propostes culturals, lúdiques i festives plenes d'energia i bones vibres.
I en aquest context has de saber que, del 16 al 20 de setembre se celebra la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, un dels festivals musicals de referència del país. Durant cinc dies s'han programat un total de 72 concerts -50% propostes nacionals, 24% estatals i un 26% internacionals- per a tots els públics i gustos, a més de la secció dedicada als professionals del sector o un nou programa de Músics de carrer per a fer cantar i ballar cada racó de la capital d'Osona. El concert inaugural del MMVV serà el dimecres 16 de setembre a L'Atlàntida i reflexionarà sobre la música en directe.
A continuació, la redacció d'Osona.com ha preparat una guia útil per viure una experiència 360 al Mercat de Música Viva de Vic 2026 on pots consultar el programa complet de la 38a edició, la ubicació dels diferents escenaris del festival, els artistes o els concerts d'enguany.
Quants escenaris hi ha al MMVV i a on estan ubicats?
El MMVV 2026 comptarà amb un total de set escenaris repartits per diferents punts de la ciutat. La gran novetat és que, enguany, no hi haurà el mític escenari del Sucre: la direcció ha decidit prescindir-ne per la manca de propostes que requereixin un espai de grans dimensions com aquest. L'oferta es traslladarà, principalment, a la Carpa de l'exterior de l'Atlàntida.
Aquests són els set escenaris del MMVV 2026:
- Plaça Major: és l'emplaçament per excel·lència del festival
- La Catedral DICE: un espai urbà amb programació de gran format
- La Carpa de l'exterior de l'Atlàntida: serà un dels grans escenaris de la 38a edició
- L'Atlàntida: s'hi duran a terme els concerts en format teatral i les propostes més singulars
- Jazz Cava: un espai mític del certament que acull propostes íntimes i d'arrel jazzística
- Església dels Dolors i Església de la Pietat: van incorporar-se la passada edició i acullen concerts immersius i de petit format
Programació de concerts
El MMVV 2026 ofereix una programació amb més de 70 actuacions musicals, algunes enfocades al gran públic i, d'altres, dirigides a professionals del sector. Enguany, el cartell inclou artistes i grups com Lia Kali, Ginestà, Mama Dousha, Dan Peralbo i El Comboi, Remei de Ca la Fresca o Nacho Vegas.
A continuació, tota la programació de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic on s'especifica els dies, hores, localització i si el concert és gratuït o cal obtenir entrades i el preu que tenen.
La ciutat canta i balla a ritme de Músics al carrer
Un dels trets diferencials del Mercat de Música Viva de Vic és que tots els racons de la ciutat prenen vida a ritme de Músics al carrer. Al marge de la programació oficial als grans escenaris del festival, racons i raconets de la capital d'Osona es converteixen en si mateixos en escenaris per donar a conèixer artistes i bandes i els seus treballs.
A continuació, tota la programació de Músics al carrer on s'especifica dies, hores i localitzacions:
Activitats complementaris al MMVV
Durant els dies del Mercat de Música Viva de Vic la ciutat ofereix propostes culturals de tota mena, com exposicions o la fira del disc.
Informació pràctica per una experiència completa
El Mercat de Música Viva de Vic disposa d'aplicació per a dispositius mòbils pròpia disponible pels sistemes operatius iOS i Android. Aquesta és una bona eina per estar al corrent de tota la programació que ofereix el festival a temps real.