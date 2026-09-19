El Mercat de Música Viva de Vic, on la cultura es dona de la mà amb la reivindicació

Jersei en mà per si un cas, moltes ganes de descobrir noves propostes musicals i, per descomptat, de saltar, cantar i ballar amb els grups dels moment. Així arrencava, la vesprada d'aquest divendres de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic que, enguany, ofereix des del dimecres un total de 72 concerts. Si bé dimecres i dijous han estat dies més tranquils i enfocats als professionals del sector, el cap de setmana converteix en festival en un esdeveniment de masses que omple la capital d'Osona de música i bon ambient.
L'inici de les propostes més multitudinàries i de l'arribada de visitants a la ciutat sempre és divendres, dia en el qual aquesta 38a edició ha programat alguns dels concerts més sucosos.
Una d'elles ha estat Romàntic Dimoni, el nou projecte de Carles Caselles, exvocalista i compositor de la banda de rock Smoking Souls. La Sala 2 de l'Atlàntida ha tremolat i cantat amb la banda. Tampoc ha fallat l'esperat concert de Dan Peralbo i El Comboi a la plaça Major. El de Torelló projecta energia i passió dalt de l'escenari que contagia a un públic desenfrenat i entregat a la causa.
Tot passejant direcció al pròxim concert, no hi ha racó de la ciutat que no balli i canti a ritme de Música al carrer, la proposta que ofereix la possibilitat d'ensenyar els seus projectes a artistes i grups emergents en diferents emplaçaments a peu de carrer.
Canvi d'escenari i de registre. L'Atlàntida de Vic ha acollit una de les propostes més esperades d'aquesta edició: el cantautor de Xàtiva Pep Gimeno "Botifarra", referent de la música tradicional valenciana, ha omplert la sala 1 de gom a gom en un espectacle de pell de gallina, bonic, de qualitat i emoció. Com era d'esperar, el Botifarra mai falla i és el clar exemple que cultura, moviments populars i reivindicació es donen de la mà en un renovat Mercat de Música Viva de Vic. Defensa de la llengua, la tradició, un cant per Palestina i per la pau. Un concert que ha posat el punt final amb crits de "Visca la Terra!", aplaudiments amb sentiments, somriures -i algunes llàgrimes- i un públic embadalit amb l'actuació.
i entre la quinzena de concerts de la jornada, un altre d'especial pensat per al gran públic: la banda d'Arbúcies Remei de Ca la Fresca ha fet embogir la Carpa de l'Atlàntida -enguany s'ha prescindit del mític escenari del Sucre- amb el seu estil de rock visceral, folklore i electrònica i una posada en escena elèctrica i potent.
La nit ha continuat amb altres propostes a la mateixa Carpa de l'Atlàntida, l'Adoberies Fest o a la Jazz Cava, a l'espera del plat fort de la 38a edició: el dissabte de Música Viva de Vic amb concerts de grups i artistes com Baya Baye, Malifeta, Crim, Mujeres, Ginestà o Queralt Lahoz, entre altres.