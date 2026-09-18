El Mercat de Música Viva de Vic reuneix 1.300 professionals acreditats

Un total de 1.300 professionals acreditats han participat en la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que va arrencar dimecres i s'allargarà fins aquest diumenge 20 de setembre. El cap de setmana serà el torn de les propostes més multitudinàries dirigides al gran públic.
Tot i que encara és d'hora per a fer valoracions, els organitzadors del festival destaquen l'interès que genera el vessant professional del MMVV, un espai de trobada pel sector el qual destaca per la proximitat, la qualitat de les relacions que s'hi estableixen i la seva sostenibilitat.
En aquest sentit, el director artístic del Mercat de Música Viva de Vic, Joan Rial, remarca que l'esdeveniment "ha tocat sostre" pel que fa al nombre de professionals acreditats en relació amb la dimensió de la ciutat i la comarca.
Aquest 2026, el 80% dels acreditats provenen de Catalunya, mentre que el 15% de la resta de l'Estat i un 5% de l'àmbit internacional amb representació de 24 països. En aquesta línia, el MMVV és el context perfecte perquè els diferents agents de la indústria musical es trobin, comparteixin experiències i coneixement, es generin noves oportunitats i nous projectes.
Aquesta orientació, tal com detallen des de l'organització, va en consonància amb la present edició, quan s'ha apostat per formats més reduïts i especialitzats i per una programació pensada per afavorir les relacions entre professionals.
Entre les novetats del Mercat de Música Viva de Vic 2026 hi havia la 1a edició del MMVV Pro 360, un projecte formatiu dirigit a professionals del sector: s'hi han inscrit més de 60 persones -el 70% dones- menors de 30 anys. Tanmateix, les activitats destinades a generar connexions i oportunitats professionals han tingut un pes important al MMVV amb els speed meetings o els pitching.
Durant el MMVV d'enguany, tres associacions clau de la indústria musical han celebrat aniversaris importants: els 50 anys de l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC); els 25 anys de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC); i els 10 anys de Mujeres de la Industria de la Música (MIM).
Júlia Colom s'emporta el 1r Premi Marc Lloret
En el marc de la 38a edició del MMVV s'ha fet entrega del 1r Premi Marc Lloret, membre fundador de Mishima i director del festival durant 13 anys que va traspassar el febrer del 2025. L'han impulsat XÀFEC, la Xarxa de Festivals de Música de Catalunya i Mishima per retre-li homenatge.
D'aquesta manera, el jurat ha escollit Sa nit i es dia, de la mallorquina Júlia Colom, com a mereixedora de la primera edició del guardó i n'ha destacat la composició, la instrumentalització, la sonoritat i la interpretació.
El premi ha rebut 150 propostes i inclou cinc actuacions remunerades -quatre en festivals membres de XÀFEC i una com a talonera de Mishima a la Sala Apolo el pròxim desembre-, a més d'una peça única creada per cabosanroque.